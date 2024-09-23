Maden Kurtarma Yarışması\'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Ekonomi

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Yarışmada Acacia, Çayeli Bakır, DEFAŞ, Esan Eczacıbaşı, Eti Krom, Gübretaş Maden, KİAŞ, Koza Altın, Lidya, Öksüt, Polyak Eynez, TÜMAD, TÜPRAG, TKİ ve TTK yer aldı.

Ayrıca Dimin Madencilik, Gümüştaş ve Zenit Madencilik gözlemci olarak katıldı.

Çayeli Bakır ve TÜPRAG birinci oldu

Etkinlikte, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG ekipleri sergiledikleri üstün performansla "En İyi 1.Takım" ödülünü paylaştı.

Bu ödül, kurtarma operasyonlarındaki beceriyi ve ekip ruhunu en iyi şekilde sergileyen takımlara verildi.

"En İyi 2. Takım" ödülü, DEFAŞ Madencilik ve TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, "En İyi 3. Takım" ödülü ise Kömür İşletmeleri AŞ (KİAŞ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) oldu. En İyi Yeni Takım Ödülü ise Acacia'ya verildi.

Yarışma boyunca sadece bireysel başarılar değil, ekipler arasındaki dayanışma ve işbirliği de ön plana çıktı.

Zorlu senaryolara karşı ekiplerin gösterdiği işbirliği, madencilik sektörünün zorluklarına karşı birlikte mücadele edebilme gücünü ortaya koydu.

Ekiplerin bir arada çalışarak sorunları çözme becerisi, etkinliğin en önemli kazanımlarından biri oldu.

"Güvenlik kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yarışmayla madencilik sektöründe güvenlik kültürünü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"3. Maden Kurtarma Yarışması, madencilik sektöründeki kurtarma ekiplerinin kritik anlarda ne kadar donanımlı ve hazırlıklı olduğunu gözler önüne serdi. Bu etkinlikle madencilik sektöründe güvenlik kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çayeli Bakır ve TÜPRAG başta olmak üzere tüm ekiplerimizin sergilediği üstün performanslar, bu alanda ne kadar ileri düzeyde olduğumuzu gösteriyor. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, bu etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."