Üye Girişi
Maden sahaları uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek - Son Dakika

Maden sahaları uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek

17.11.2021 09:53
Maden sahaları uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ sınırları içerisinde yer alan iki maden sahası, uç ürün üretecek tesis şartıyla ihale edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ sınırları içerisinde yer alan iki maden sahası, uç ürün üretecek tesis şartıyla ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ sınırları içerisinde yer alan, 4'üncü grup kurşun, çinko, bakır maden sahası ve 2'inci grup maden sahasından oluşan 2 maden sahası, ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, 17 Kasım'dan itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek ve sahalara tek teklif alınacak. İlanda, tesis şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi de yer alacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00 ile 09.30 arasında MAPEG Asma Kat Opal Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

Kırşehir'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Kırşehir'de de bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in Merkez ilçesindeki Sevdiğin köyü mevkisinde bulunan 1121,57 hektarlık saha, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 41 bin 866 lira ve geçici teminat bedeli 1255 lira olarak belirlenen arama sahası ihalesi, 16 Aralık Perşembe günü saat 10.15'te Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar iletebilecek.

Diyarbakır, Hakkari, Elazığ, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Maden sahaları uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar ve altının yükselişi durdurulamıyor 09:53 Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar ve altının yükselişi durdurulamıyor Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş 09:51 Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? 09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?
Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi 09:41 Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü 09:28 Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu 08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri 07:22 Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri

Son Dakika Haberleri
09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!
09:51 Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş
09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?
09:42 Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak
09:40 Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi
09:29 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu
09:27 Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
09:12 Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım
09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi
Çağlar Söyüncü maçın kaderini değiştirdi! İşte o inanılmaz müdahale Çağlar Söyüncü maçın kaderini değiştirdi! İşte o inanılmaz müdahale         
09:54
Türk definecilerin zor anları! Kazmayı vurduklarında topraktan çığlık sesleri yükseldi, üstleri kan oldu Türk definecilerin zor anları! Kazmayı vurduklarında topraktan çığlık sesleri yükseldi, üstleri kan oldu         
09:51
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!         
09:51
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak         
09:42
Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu         
09:30
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 10:02:33. #1.12#
SON DAKİKA: Maden sahaları uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement