Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler - Son Dakika
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Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler

05.03.2022 09:41

Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler Amasyalı kadınlar cep yakan giysileri elleriyle dikip ev ekonomilerine destek oldular Amasya'da konfeksiyon kursuna katılan bir grup kadın, mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri dikerek 7'de bir fiyatına mal ettiler.

Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler

Amasyalı kadınlar cep yakan giysileri elleriyle dikip ev ekonomilerine destek oldular

AMASYA - Amasya'da konfeksiyon kursuna katılan bir grup kadın, mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri dikerek 7'de bir fiyatına mal ettiler. Fiyatları nedeniyle cep yakan giysilerden çocuklarına ve eşlerine de diken çalışkan kadınlar, daha fazla üretip internette satarak ev ekonomisine katkı yapıyorlar.

"Bin liraya satılan bir montun aynısını sadece 150 lira harcayarak ürettik"

Amasya Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği kursta edindikleri bilgileri pekiştirmeleri sonrasında internetten aldıkları kumaşları biçip şekillendiren kadınlar birbirinden renkli kıyafetleri tasarladı. Yaklaşık bin liraya satılan bir montun aynısını sadece 150 lira harcayarak ürettiklerini belirten usta öğretici Tümay Akdağ, "Bu yıl kışın çok sert geçmesi ve kıyafetlerin pahalı olması nedeniyle mont üretimine yöneldik. Kursiyerlerimiz kendilerine, çocuklarına ve eşlerine mont dikti" dedi.

"Hiçbir şeyi atmadık. En ufak üründen giyilebilecek bir şey çıkardık"

Eskimiş gömlekleri ve dar gelen pantolonları yeniden dönüştürdüklerini anlatan kursiyerlerden Necla Gürel, "Hiçbir şeyi atmadık. En ufak üründen giyilebilecek bir şey çıkardık" diye konuştu.

Kış boyunca pijama, eşofman, kaban, yelek diktiğine değinen Gürel, "İki çocuğum var. Birisine mont alsan diğerine alamıyorsun. Çünkü her şey çok pahalı. Ama kumaşını alarak çocuklarıma mont dikebildim. Aynı kumaştan yelek de yaptım" şeklinde konuştu.

8 Mart'ta sergi açacaklar

Bu kışı kıyafete para vermeden geçirmelerinin keyfini yaşayan Neslihan Koçalan ise kendilerine bu fırsatı sağlayan Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür etti. Yazlık giysiler için de üretim planları yapan kursiyerler internette sattıkları ürünlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenleyecekleri sergiyle tanıtacak.

Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler
Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler
Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler
Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler
Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler
Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler
Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler
Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler
Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler
Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler
Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler

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Halk Eğitimi Merkezi, Amasya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mağazalarda beğendikleri pahalı kıyafetleri kendileri diktiler - Son Dakika


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