Makine Metal Sektörü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Makine Metal Sektörü Toplantısı Yapıldı

Makine Metal Sektörü Toplantısı Yapıldı
22.05.2025 12:00
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Gaziantep'te düzenlenen toplantıda makine metal sektörünün önemi ve finansman konuları ele alındı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Makine Metal Sektör Toplantısı gerçekleştirildi.

GSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Türk Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Mehmet Yalçın, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulcabbar Yavuz, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile firma temsilcileri katıldı.

"Makine metal sektörü sanayimizin omurgasıdır"

Toplantının açılış konuşmasında makine metal sektörünün stratejik önemine vurgu yapan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in üretim kapasitesi ve girişimcilik gücüyle makine metal sektöründe daha büyük hamleler yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Makine ve metal sektörü, sanayimizin omurgasını oluşturan, diğer sektörlere de üretim altyapısı sağlayan temel bir alandır. Yüksek katma değerli ürün üretmek, teknolojiye dayalı sanayi oluşturmak istiyorsak bu sektörü daha fazla desteklememiz gerekiyor. Finansmana erişim, ihracat sigortaları ve kamu destekleri bu noktada büyük önem taşıyor. Eximbank'ın sunduğu imkanların firmalarımız tarafından daha aktif şekilde kullanılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Finansman erişimi, büyümenin temel dinamiği"

Türk Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Mehmet Yalçın da konuşmasında sektörün gelişimi için finansman konusunun önemine vurgu yaparak, "Firmalarımızın büyümesi, yeni pazarlara açılması ve Ar-Ge yatırımları yapabilmesi için güçlü bir finansal yapıya ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Özellikle ihracatçı firmalarımızın, döviz geliri üretme potansiyelleri dikkate alınarak finansal destek mekanizmalarından daha etkin yararlanmaları çok önemli. Bu noktada Eximbank olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sektörel iş birliği ile rekabet gücümüzü artırmalıyız"

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulcabbar Yavuz ise konuşmasında kümelenme, teknoloji iş birlikleri ve uluslararası pazarlara erişimde ortak strateji belirlemenin gerekliliğine işaret ederek, "Makine metal sektörü, ülkemizin sanayi kalkınmasında kilit rol oynayan bir alan. Ancak bu potansiyeli tam anlamıyla kullanabilmek için firmalarımızın birlikte hareket etmesi, kümelenme yapıları oluşturması ve bilgi paylaşımı yapması gerekiyor. Bugünkü gibi toplantılar, ortak akıl geliştirmek ve kamu destekleriyle özel sektörü buluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Hep birlikte çalışarak uluslararası rekabette daha güçlü hale gelebiliriz" diye konuştu.

Yapılan konuşmalarının ardından, Türk Eximbank Gaziantep Şubesi Kıdemli Uzmanı Muhterem Eryol, Eximbank'ın sunduğu destek programları, kısa ve uzun vadeli kredi imkanları, ticari ve politik risklere karşı geliştirilen sigorta modelleri, Eximbank'ın ihracatçı firmalara sağladığı teminat destekleri ile başvuru süreçleri gibi birçok konuda bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Teknoloji, gaziantep, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Makine Metal Sektörü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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