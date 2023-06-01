Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.
Erdoğan'ın banka hesaplarındaki para miktarları ve taşınmaz mal varlıklarının yer aldığı listede, en dikkat çeken detay ise 5 milyon liralık borcu oldu. Açıklanan listede Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlu olması dikkat çekti.
İşte Resmi Gazete'deki o bölüm:
Son Dakika › Ekonomi › Mal varlığında dikkat çeken detay! İşte Erdoğan'ın 5 milyon TL borçlu olduğu isim - Son Dakika