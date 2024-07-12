Malatya'da Deprem Bölgesinde Konut Talebi Arttı, Kira Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Deprem Bölgesinde Konut Talebi Arttı, Kira Fiyatları Yükseldi

Malatya'da, iki yıldır yürürlükte olan 'yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte kent genelindeki kira fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı belirtildi. Deprem bölgesindeki kentte son aylarda artan konut talebinin ancak yüzde 20'sinin karşılanabildiği ifade edildi. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, acil çözüm bulunmazsa büyük bir mağduriyetin oluşacağı uyarısında bulundu.

12.07.2024 20:06
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Deprem bölgesi Malatya'da, konuta artan talep kira fiyatlarını artırdı. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, iki yıldır yürürlükte olan 'yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte kent genelindeki kira fiyatlarında ciddi artışların yaşandığını söyledi.

Deprem bölgesi Malatya'da, iki yıldır yürürlükte olan 'yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte 7 ila 20 bin TL aralığında değişen kira fiyatları 13 ila 30 bin TL aralığında seyrediyor.

"Yüzde 25 zam sınırı uygulaması kalkınca kiralar daha çok artmaya başladı"

Kentte son aylarda artan konut talebinin ancak yüzde 20'sinin karşılanabildiğini belirten, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "İki yıldır devam eden yüzde 25 zam sınırı uygulaması Temmuz ayı itibariyle yürürlükte kalktı. İlimizde son bir aydır kiralık konutlara olan yüksek talep, kira fiyatlarını arttırmıştı. Yüzde 25 zam sınırı uygulamasının kalkmasıyla birlikte kiralar daha çok artmaya başladı. Bugün Malatya'da, 12 ila 13 bin TL'den aşağı kiralık ev bulmak çok zor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Aksi halde büyük bir mağduriyet oluşacaktır" dedi.

"Kent genelinde acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var"

Deprem bölgelerindeki kentlere kira sınırlaması getirilmesinin gerektiğini kaydeden Özgül, "Malatya'da şuan talebin karşılanabilmesi için acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var. Aksi halde önümüzdeki aylarda okulların açılması ve tayin dönemi ile birlikte oluşacak konut talepleri daha da artacaktır. Bu duruma acil çözüm bulunmalı çünkü talep git gide artıyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Deprem Bölgesinde Konut Talebi Arttı, Kira Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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