Malatya\'da Dut Pekmezi Üretimi Yoğunlaştı

Malatya'da geleneksel yöntemlerle üretilen doğal dut pekmezi, kilosu 400-500 liradan alıcı buluyor. Geçen yıl ürettikleri pekmezin tamamını sattıklarını belirten üreticiler, bu yıl artan taleplere yetişebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kazan başında mesai yapıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dut hasadının başlamasıyla geleneksel yöntemlerle üretilen doğal dut pekmezi için yoğun mesai başladı. Kilosu 500 liradan satışa sunulan pekmeze ilginin her geçen yıl arttığını belirten üreticiler, siparişlere yetişebilmek için gün boyu kazan başında çalışıyor. Dut yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Yeşilyurt'ta olgunlaşan dutlar sabahın erken saatlerinde ağaçlardan silkelenerek toplanıyor. Özenle ayıklanıp yıkanan dutlar, büyük kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılarak katkı maddesi kullanılmadan doğal pekmeze dönüştürülüyor. Üretilen pekmezin bir bölümü kış aylarında tüketilmek üzere ayrılırken, önemli bir kısmı ise satışa sunularak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yeşilyurt'a bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Osman ve Hatice Aslan çifti, bu yıl kayısıda yaşanan lokal verim kaybı nedeniyle dut pekmezi üretimine ağırlık verdi. Geleneksel yöntemlerle ürettikleri doğal dut pekmezini kilosu 500 liradan satışa sunan çift, artan talepleri karşılayabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun mesai yapıyor. Geçen yıl ürettikleri pekmezin tamamını sattıklarını belirten Aslan çifti, bu yıl da siparişlere yetişebilmek için üretimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu yıl kayısının olumsuz hava şartlarından etkilendiğini belirten Osman Aslan dut sezonunun başlamasıyla birlikte ailesiyle pekmez üretimine ağırlık verdiklerini söyledi. Ürünlerini değerlendirerek aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade eden Aslan, yoğun emekle hazırlanan doğal pekmezin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Hatice Aslan ise dutların toplanmasının ardından ezilip suyunun çıkarıldığını, uzun süre odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline getirildiğini belirtti. Geçen yıl ürettikleri pekmezin tamamının satıldığını belirten Aslan, kilosunu 400-500 liradan satışa sunduklarını ve taleplere yetişebilmek için yoğun mesai yaptıklarını kaydetti. - MALATYA