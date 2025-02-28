Malatya\'da Gıda Denetimleri Ramazan Ayında Artırıldı

Ekonomi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. Halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen kontrollerde, gramaj, fiyat ve hijyen standartları titizlikle inceleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Ekipleri, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kent genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontroller, marketler, fırınlar, pastaneler, kasaplar ve diğer gıda işletmelerini kapsıyor.

Denetimler sırasında satışa sunulan ürünlerin gramajı, fiyat irsaliye karşılaştırmaları, son kullanma tarihleri ve hijyen standartları detaylı bir şekilde incelendi. Özellikle haksız kazanç sağlanmasını önlemek adına işletmelerin fiyat etiketleri kontrol edilirken, ani ve gerekçesiz fiyat artışlarına karşı da önlemler alındı. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımlar uygulanarak, tüketici haklarının korunmasına yönelik adımlar atıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, denetimlerin Ramazan ayı boyunca kesintisiz devam edeceğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 153 Zabıta Hattı üzerinden bildirebileceğini vurguladı. Ramazan ayı süresince halkın güvenli gıda tüketimini sağlamak adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. - MALATYA