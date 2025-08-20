Malatya'da Hünnap Yüksek Verimle Yetiştiriliyor - Son Dakika
Malatya'da Hünnap Yüksek Verimle Yetiştiriliyor

Malatya'da Hünnap Yüksek Verimle Yetiştiriliyor
20.08.2025 10:27
Zirai dona karşı alternatif ürün olarak hünnap, Malatya'da yüksek verim sağlıyor.

Malatya'da, kayısı başta olmak üzere birçok meyve üretimini olumsuz etkileyen zirai dona karşı alternatif ürün olarak yetiştirilen hünnaptan yüksek verim elde edildi. Fidan üreticisi ve çiftçi Mustafa Turhan, Yeşilyurt'ta zorlu iklim şartlarına rağmen 6 yıl önce deneme amaçlı diktiği hünnap ağaçlarından yüksek verim elde etti.

Yaklaşık 5-6 yıl önce başladığı hünnap denemelerinin başarıyla sonuçlandığını belirten fidan üreticisi ve çiftçi Mustafa Turhan, Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde kendi bahçesine diktiği hünnap ağacının 20-25 kilo arasında ürün verdiğini söyledi. Hünnap hasadının Eylül ayının ikinci haftasında yapılacağını ifade eden Turhan, "Meyve olgunlaştıkça kalitesi daha da artıyor. Malatya'da hünnap, kayısıya alternatif olarak ekonomik değer sağlayacak" dedi.

Akdeniz bölgesine özgü bir meyve olan hünnapın, Malatya iklimine uyum sağladığını belirten Turhan, toptan kilogram fiyatının 150-200 TL arasında değiştiğini, marketlerde ise 300-400 TL'ye kadar satışa sunulduğunu kaydetti. Turhan, ayrıca, kayısıda dekara 10 adet fidan dikilirken, hünnapta bu sayının 85'e kadar çıkabildiğini ve böylece daha yoğun bir üretim yapılabileceğini söyledi.

Soğuğa dayanıklı, hastalıklardan uzak ve ekonomik getirisi yüksek bir ürün olarak hünnapın Malatya'da alternatif bir ürüne dönüşebileceğini kaydeden Turhan, vatandaşlara boş arazilerine deneme amaçlı birkaç hünnap fidanı dikmelerini ve gelişimini gözlemlemelerini tavsiye etti.

Yaklaşık 30 yıldır fidancılık yaparak bahçesinde bir çok farklı ürün yetiştiren Turhan, "Malatya'da hünnap çok güzel yetişiyor, meyvesi kaliteli ve sağlıklı. Vatandaşlarımızın mutlaka bu ürünü denemesini şiddetle tavsiye ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, malatya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

10:09
08:41
