Malatya\'da kamu yatırımlarının tutarı 103 milyar TL\'yi aştı

22.01.2026 15:44  Güncelleme: 15:45
Malatya'da 2026 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Malatya'da 2026 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz, il genelinde 2025 yılında toplam 657 proje üzerinde çalışma yürütüldüğünü belirtti. Bu projelerden 233'ünün tamamlandığını ifade eden Yavuz, 2025 yılı kamu yatırımlarının toplam proje tutarının 103 milyar 120 milyon TL olduğunu söyledi.

2026 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yavuz'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, ilçe kaymakamları ile yatırımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

2025 yılı değerlendirmesi

Kent genelinde 2025 yılında yapılan yatırım çalışmalarını değerlendiren Vali Yavuz, "İlimizde 2025 yılında kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyeler tarafından 657 proje üzerinde çalışma yürütülmüştür. 2025 sonu itibariyle 233 projemiz tamamlanmıştır. 2025 yılı kamu yatırımlarının toplam proje tutarı 103 milyar 120 milyon TL'dir. Yılsonu itibariyle bu ödenekten toplam 26 milyar TL harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 73 seviyesindedir. 2025 yılı yatırım programı kapsamında 26 milyar 89 milyonluk harcamadan en yüksek payı yüzde 35 ile ulaştırma sektörü almıştır. Ulaştırma sektörünü yüzde 24 pay ile diğer kamu hizmetleri sektörü arz etmektedir. Diğer kamu yatırımları ise 6 milyar 273 milyon TL olmuştur. Yatırım harcamalarında yüzde 15 paya sahip eğitim sektöründe 3 milyar 37 milyon TL, yüzde 9 paya varan tarım sektöründe 2 milyar 504 milyon TL, yüzde 4 paya sahip olan kültür turizm ise 967 milyon TL harcama gerçekleşmiştir. Yatırım harcamalarından yüzde 9 pay alan diğer sektörlerde ise 2 milyar 192 milyon harcama yapılmıştır" dedi.

2026 yılı yatırım programını da açıklayan Vali Yavuz, "İlimizin 7 ayrı sektörde, ulaşım, sağlık ve diğer kamu hizmetleri, kültür turizm, imalat gibi sektörlerde toplam 75 projesi yer alıyor. Bu projenin toplam bedeli 67 milyar 535 milyon TL'dir. Özellikle 2025 yılı içerisinde yatırım programında gayretle çalışan tüm yatırımcı kuruluşlarımıza paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Özellikle bu kaynakların ilimize tahsis edilmesinde her daim emekleri bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bakanlarımızın her birine, yatırım kuruluşlarımıza, teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Malatya, Kamu, Son Dakika

