Malatya\'da Kurban Bayramı Öncesi Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu

Ekonomi

Malatya'da Kurban Bayramı öncesi büyükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu. Buna göre birinci sınıf tosun canlı kilogram fiyatı 250 TL olurken birinci kalite ineğin canlı kilogram fiyatı ise 220 TL olarak belirlendi.

16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kesilecek kurbanlık fiyatları da belirlendi. Malatya'da 2024 yılı kurbanlık büyükbaşlarda birinci sınıf tosunda canlı kilogram fiyatı 250 TL olurken, randımanı yüzde 50 ve daha düşük tosunda ise canlı kilogram fiyatı 240 TL oldu. Yine birinci sınıf düve de canlı kilogram fiyatı 230 TL, birinci kalite inekte ise canlı kilogram fiyatı 220 TL olarak belirlendi.

Bu yılki kurbanlık fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, "Açıkladığımız fiyatlar neticesinde kurban alacak vatandaşlarımız ve üreticilerimiz aşağı yukarı bir fiyat bilgisine sahip olabilirler" dedi.

Kurbanlık fiyatlarının karkas ete göre biraz farklı satıldığını ve her hayvanın kurban olamayacağını da ifade eden Taneli, "Sebebi ise kurbanlık hayvanın kör, topal, herhangi bir uzvunun eksik olmaması ve benzeri en az iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Daha özenle bakılan hayvanlar kurban edildiği için fiyatlar biraz farklı olabilmektedir. Üreticilerimiz için kazançlı, hayırlı bir bayram olmasını diliyorum. Kurban kesecek vatandaşlarımızın kurbanlarının Allah tarafından kabul olunmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başkan Taneli, "Kurban kesecek vatandaşlarımızın damızlık hayvanı ve damızlık vasfını yitirmeyen hayvanların kesilmemesine dikkat etmelerini istiyoruz. Özellikle buzağı getiren, süt üretimi yapan damızlık hayvanlarımızın muhakkak kesime gitmemesi gerekiyor. Buna hem üretici dikkat etmeli hem de kurban kesen insanların damızlık hayvanı kesmemesi gerekiyor. Şu anda biz yurt dışından ithal ediyoruz. Her damızlık hayvanımız olmadığı takdirde biz Avrupa'nın, Amerika'nın işte dünyadaki bütün ithal ettiğimiz ülkelerin çiftçilerini, üreticilerini zengin ediyoruz bir nevi. Hep birlikte damızlık hayvanların kesilmemesi için dikkat etmemiz gerekiyor. Bu gerçekten bu milli bir soru. Kesinlikle dişi hayvanların, damızlık vasfını yitirmeyen hayvanların kurban kesilmemesi lazım" şeklinde konuştu.

Bu yılki büyükbaş hayvan kesim fiyatlarına değinen Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Güçer ise bu yıl bazı illerde fiyatların 8 ila 10 bin TL aralığında olduğunu belirterek, "Tabii biz de Malatya'mızın geçirmiş olduğu bu afetlerin bu sıkıntıdan dolayı 8 bin lira diye düşünüyoruz. Tabii bu 8 bin lira boğazlayıp, 7 pay edip kurban sahibine teslim etmek şeklinde olacak. Küçükbaşı da 700-800 TL arası bir kesim fiyatı belirledik" dedi. - MALATYA