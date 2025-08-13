Malatya'da Kuru Kayısı Sektörünü Güçlendirecek Yeni Proje - Son Dakika
Malatya'da Kuru Kayısı Sektörünü Güçlendirecek Yeni Proje

Malatya\'da Kuru Kayısı Sektörünü Güçlendirecek Yeni Proje
13.08.2025 12:35  Güncelleme: 12:38
Malatya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen istişare toplantısında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortaklığında hayata geçirilen 'Lisanslı Kuru Kayısı Deposu ve Borsası Projesi' tanıtıldı. Proje, sektörün rekabet gücünü artırmayı ve uluslararası pazarda Malatya'nın konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Malatya'da kuru kayısı sektörünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Lisanslı Kuru Kayısı Deposu ve Borsası Projesi" kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya kamu kurumları, üniversiteler, üretici temsilcileri ve proje teknik ekipleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, projenin Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edildiğini belirtti. Özcan, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret Borsası'nın ortaklığında yürütülen projenin Malatya kuru kayısı sektörünün rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini söyledi.

Projenin çiftçilerden ihracatçılara, tüccarlardan KOBİ'lere kadar sektördeki tüm paydaşlara hizmet verecek entegre bir yapıda planlandığını belirten Özcan, "Sektörde kümelenme yapısıyla kayısıya değer katmayı ve uluslararası pazarlarda Malatya'nın konumunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

URGE projesi hazırlanacak

Özcan, proje kapsamında Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) Projesi hazırlanması gerektiğini ifade ederek, Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı fuar katılımları ve ihracat desteklerinin sektör için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Özcan, "Ürün pazarlama, tanıtım ve alım heyetleri gibi faaliyetlerle kuru kayısı sektöründe sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektörde kümelenme ve işbirliği vurgusu

Toplantıda söz alan Kümelenme Uzmanı Filiz Alsaç ise sektörün gelişimi için kümelenme ve işbirliği yapısına duyulan ihtiyaca dikkat çekti. Sektörün bugüne kadar dağınık yapıda olduğunu belirten Alsaç, "Çiftçi, kooperatif, sanayici, ihracatçı, araştırma merkezleri ve kamu kurumlarının birlikte çalıştığı bir yapı oluşturulmalı. Bu yapı sektörün ortak sorunlarını çözme kapasitesine sahip olmalı" dedi.

Sektörün öncelikli ihtiyaçları belirlendi

Alsaç, sektörün öne çıkan ihtiyaçlarını sıralayarak, "URGE projesinin hazırlanması, hasat sonrası kaliteyi artıracak eğitimler, verimliliği artırmaya yönelik budama, gübreleme ve organik tarım eğitimleri, raf ömrünü uzatacak tekniklerin geliştirilmesi, gıda güvenliği, hijyen ve kalite standartlarının yaygınlaştırılması, Malatya kayısısının marka değerinin artırılması, uluslararası tanıtım çalışmalarında Malatya vurgusunun yapılması." Alsaç, ayrıca kamu fonları ve uluslararası destek programlarının sektör için daha etkin kullanılması gerektiğini belirtti. İklim değişikliği ve ilkbahar geç donlarına karşı önlemler alınmasının önemine değinen Alsaç, "Çiftçilerimizin bu süreçlere hazırlıklı olması gerekiyor. Araştırma merkezlerinin geliştirdiği yeni ürünlerin ticarileşmesi için de güçlü bir yapı şart" şeklinde konuştu.

Bir ay içinde URGE projesi hazırlanacak

Bir ay içerisinde URGE projesinin hazırlanması ve hasat sonrası kaliteye yönelik eğitimlerin planlanması kararının alındığı toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Kayısı Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Erdoğan ve birçok kurum temsilcisi ile sektör paydaşları katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

