Malatya'da Nitelikli İşgücü Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'da Nitelikli İşgücü Protokolü İmzalandı

Malatya\'da Nitelikli İşgücü Protokolü İmzalandı

MTSO ve İŞKUR, Malatya'da nitelikli iş gücü yetiştirmek için protokol imzaladı.

02.01.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü arasında "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolün Malatya'nın acil ihtiyacı olan nitelikli iş gücü için büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Malumunuz 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Depremle birlikte nitelikli göç verdik, vermeye de devam ediyoruz. TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlara göre deprem sonrası Malatya'dan 102 bin 621 kişi nüfusunu başka şehirlere aldı. Nüfusunu almadan gidenlerle bu sayısının 200 bini bulduğunu ön görüyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz çok şükür depremde ayakta kalmayı başardı. Ancak fabrikalarımızı etkileyen en önemli etken personel sorunu oldu. OSB'mizde deprem öncesi 42 bin olan personel sayısı şuanda 30 bine düşmüş durumda. OSB'miz başta olmak üzere şehrimiz genelinde nitelikli personel ihtiyacı had safhada. Protokolünü imzalayacağımız Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ile şehrimizde ihtiyaç duyulan sektörlerde nitelikli iş gücünü yetiştirmekle beraber, istihdamı artırmayı ve yerel ekonominin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Oda olarak, personel talebi olan üyelerimizin ilgili mesleklerde ön talep başvurularını alacağız. Talepleri, değerlendirilmek üzere İŞKUR İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan il çalışma kuruluna ileteceğiz. Açılacak kurslarda önce teorik, ardından uygulamalı olarak verilecek eğitimlerin artından istihdamları sağlanacaktır. Eğitimler sürecinde kursiyerlere İŞKUR tarafından ücret ödemesi ve genel sağlık sigortası yapılacaktır. Özellikle deprem sonrası daha fazla ihtiyaç duyduğumuz nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamı açısında büyük önem taşıyan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'nın Odamıza, İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü'ne ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Personel ihtiyacı olan üyelerimizin de bu programdan en üst seviyede faydalanmasını arzu ediyorum" dedi.

İŞKUR Malatya İl Müdürü Çetin Akköse de, "Bu projemiz hem iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel temini için bizlere faydası olacak hem de vatandaşlarımızın iş bulmalarını kolaylaştıracak. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Sadıkoğlu ve Akköse, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı iş birliği protokolünü karşılıklı olarak imzaladı.

Protokol imza programına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İŞKUR Malatya İl Müdürü Çetin Akköse, İŞKUR Malatya Şube Müdürleri Mehmet Çayır ve Tarık Karaca, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Çetin, Özcan Dündar ve Mikail İkiz ile MTSO Meclis Üyesi İsmail Özbakır katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Yönetim, Ekonomi, malatya, Deprem, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Nitelikli İşgücü Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:32:01. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Nitelikli İşgücü Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.