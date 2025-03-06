Malatya'da Ramazan'ın Vazgeçilmezi Hurma

Ekonomi

Malatya'da Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma tezgahlarda

MALATYA - Ramazan ayının gelişiyle birlikte Malatya'daki tezgahlarda hurma çeşitleri yerini aldı. Fiyatlar ise hurma cinsine göre 70 TL ile 600 TL arasında değişiyor.

Malatya'da Ramazan ayının gelişiyle birlikte tezgahlarda hurma çeşitleri yerini aldı. İnönü Caddesi üzerinde konteyner iş yerinde hurma satışı yapan Nurettin Özdemir, fiyatlar nedeniyle vatandaşların genellikle 1 veya 2 kilo almak yerine yarım kilo almayı tercih ettiğini söyledi. Özdemir, her bütçeye uygun hurma çeşitlerinin bulunduğunu kaydederek fiyatların da 70 ila 600 TL aralığında değiştiğini belirtti.

Hurma alışverişi yapan bir vatandaş ise, "Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurmamızı buradan alıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu