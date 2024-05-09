Malatya'da Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi Hizmete Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi Hizmete Girdi

Dünya kuru kayısı üretiminde önemli bir yere sahip Malatya'da Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi hizmete girdi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yeni ticaret merkezi ile üretici ve tüccarın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapacağını belirtti. Yeni merkezin 300 bin metrekare alanda inşa edildiği ve 650 işyerinin bulunduğu ifade edildi.

09.05.2024 17:54
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Malatya'da kayısı ticareti yeni alanına kavuştu

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi hizmet vermeye başladı

MALATYA - Dünya kuru kayısı üretiminde önemli bir yere sahip Malatya'da üretici ve ihracatçının buluşacağı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi hizmete geçti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bundan sonra kayısı ticaretinin başlama noktasının Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi olduğunu söyledi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni basın mensuplarına tanıtan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AB Coğrafi İşaret Tescil belgeli olan kayısı için burasının önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "2021 yılında başlanıldı buranın yapılına ve şimdi sonuna geldik" dedi.

Malatya olarak yıllık 500 milyon dolar kayısı ihracatı hedefine ulaştıklarını ve bundan sonraki hedeflerinin 750 milyon olarak olduğunu da ifade eden Özcan, artık yeni ticaret merkezi ile üretici ve tüccarın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapacağını söyledi.

Sarıcıoğlu Mahallesinde bulunan şire pazarının fiziki şartlar başla olmak üzere ne kadar yetersiz olduğunu birçok kez dile getirildiğini de aktaran Özcan, yeni yeri seçerken de özellikle ilçelerden gelecek üreticilerin de daha rahat ulaşması adına lokasyonu belirlediklerini ifade etti.

Artık toptan kayısı ticareti satışını eski alanda sonlandırdıklarını ifade eden Ramazan Özcan, Ticaret Borsası olarak Recep Tayyip Erdoğan Kayısı Ticaret Merkezi başta olmak üzere Yazıhan Hayvancılık OSB ve Süt Toplama merkezinde de önemli bir paydaş durumunda olduklarını söyledi.

Başkan Özcan, "AB Coğrafi İşaret Belgesini uzun zamandır elimizde tuttuğumuz ve dünyadaki üretimin yüzde 70-80'ini yaptığımızı iddia ettiğimiz kuru kayısının üreticiyle ihracatçının buluşma noktası oldu. Daha önce faaliyette bulunduğumuz şire pazarının fiziki, ulaşım ve sağlık açısından ne kadar yetersiz olduğunu biliyoruz. Malatya'nın kesinlikle yeni bir şire pazarına ihtiyacı vardı. Lokasyon olarak şehrin hem yakınında hem de uzağında oluşturuldu. Bu alanda işlerin başlaması hususunda düğmeye bastık. Artık üretici ürününün satışını gerçekleştireceği; tacir, tüccar ve ihracatçıyla buluşma noktası burasıdır. Kamuoyu ve üretici bilmelidir ki artık toptan kayısı ticareti, merkezde bulunan alanda sonlandırıldı. Artık kayısı ticaretinin başlama noktası burasıdır. Bundan sonra ticaret burada yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yeni merkezin 300 bin metrekare alanda inşa edildiğini ve 650 işyerinin olduğunu ifade eden Özcan, Buğday Pazarı ile birlikte 900 dükkanın ticaret merkezinde faaliyette bulunacağını dile getirdi.

Temmuz ayında yeni sezonun başlayacağını da aktaran Başkan Özcan, "Bu sezon miktar olarak mahsulün ne kadar olduğunu çok bilmiyoruz ama hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Kayısımız istediğimiz değerde, üreticinin de mutlu olduğu, bizimde yüksek miktarda ihracat yaptığımız bir sezon olmasını diliyoruz. Yurt dışından gelen misafirlerimizi rahatlıkla gezdirip, ürünün ne kadar sağlıklı ortamlarda hazırlandığını görebilecekler" dedi.

Başkan Özcan, yeni kayısı ticaret merkezinin Kuzey Çevreyolu'nun yanı başında olduğunu da belirterek, bağlantı yolları ile üreticilerin şehrin trafiğine takılmadan rahatlıkla ürünlerini pazara getirebileceklerini söyledi.

Artık kayısı da rakiplerinin de ifade eden Başkan Ramazan Özcan, pazarları koruma açısından kaliteli üretimin ön plana çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi. Orta Asya'daki kayısının, kalite açısından Malatya kayısısına asla rakip olamayacağını da belirten Özcan, "Bize rakip olduğu tek alan fiyattır. Bizim ürünümüzün Avrupa ve dünyadaki karşılığı önemli ve bu konuda herhangi tereddüt olamaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İhracat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi Hizmete Girdi - Son Dakika

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