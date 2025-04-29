Malatya'da Rekabet Soruşturması - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Rekabet Soruşturması

Malatya'daki çimento ve beton şirketlerine yönelik rekabet ihlali soruşturmasında ceza talep edildi.

29.04.2025 12:45
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Rekabet Kurulunca, Malatya'da çimento, hazır beton ve agrega üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Algan, Malatya'da çimento, hazır beton ve agrega üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek, bölge-müşteri paylaşımı ile iş gücü piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, hazır beton üretimi ve satışı pazarı kapsamındaki iddialara ilişkin Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nakliyat Harfiyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, Betontek Yapı Elemanları İnş. Taah. Mad. Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, ve Norm Maden'den oluşan ekonomik bütünlük, Çimya Çimento İnşaat Yapı Malzemeleri Makine Enerji Madencilik İç ve Dış Tic. AŞ, Kavuksan İnşaat Beton Petrol San. ve Tic. AŞ, Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına yönelik anlaşmanın tarafı olmak suretiyle kanunu ihlal ettiğini bildirdi. Temsilci, söz konusu firmalara idari para cezası uygulanması talebinde bulundu.

Çınarlar Beton İnşaat ve İnş. Malz. Nak. Akary. Gıd. Bes. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Mabetaş Malatya Beton Yapı Elemanları ve Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de fiyat tespitine yönelik anlaşmanın tarafı olmak suretiyle kanunu ihlal ettiklerini belirten temsilci, bu şirketlere de idari para cezası uygulanmasını istedi.

Temsilci, soruşturmanın taraflarından Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ, Erva Hazır Beton Otelcilik Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kanunu ihlal ettiklerine yönelik herhangi bulguya ulaşılmadığını, bu teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını belirtti.

Agrega üretimi ve satışı pazarındaki iddialara ilişkin Acemoğulları Beton, Betontek Yapı Elemanları ve Norm Maden'den oluşan ekonomik bütünlüğün fiyat tespiti ve müşteri paylaşımını içeren bir anlaşmanın tarafı olmak suretiyle söz konusu pazarda ilgili kanunu ihlal ettiğini ifade eden temsilci, bu nedenle teşebbüslere ceza uygulanmasını talep etti.

Temsilci, iş gücü pazarındaki iddialara yönelik de adı geçen ekonomik bütünlük, Kavuksan İnşaat, Çimya Çimento, Çınarlar Beton ve Mabetaş Malatya'nın işçi ücretlerini tespit etmek suretiyle pazarda rekabet karşıtı anlaşmanın tarafı olduğuna işaret ederek, bu teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğini aktardı.

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi.

Haklarında idari para cezası uygulanması talep edilen şirket temsilcileri, soruşturma kapsamındaki bulguları reddederek, ceza verilmemesi talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Malatya, Olaylar, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Rekabet Soruşturması - Son Dakika

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