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Ekonomi

Malatya'da Üretim Seferberliği

Malatya\'da Üretim Seferberliği

Deprem sonrası Malatya'da iş insanları istihdamı artırmak için üretim seferberliği başlattı.

06.10.2024 12:20
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6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da binlerce kişi şehri terk ederken kente sahip çıkan iş insanları ise organize sanayi bölgesinde fabrikalar ile istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlamak adına üretim seferberliği ilan etti.

Asrın felaketi sonrası ağır yara alan illerden biri olan Malatya'da binlerce insan başka şehirlere göç ederken birçok işadamı ise yeni yatırımlarla kentteki istihdama katkı sağlamak ve göçü tersine çevirmek adına çalışıyor. Deprem bölgesinde üretim seferberliği ilan eden işadamlarından Hakan Güldaş, üretimi arttırarak Malatya'yı bölgenin yine gözdesi yapacaklarını söyledi.

Güldaş, "6 Şubat depremini şehir olarak hep birlikte yaşadık. Bizler hızlı bir şekilde organize olarak fabrikalarımızı vatandaşlarımıza açtık, barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşıladık. Depremde mağdur olan vatandaşlarımıza hizmet sunduk. Allah bir daha böyle afetleri milletimize göstermesin" dedi.

Deprem bölgesinde üretim seferberliği olduğunu ifade eden İş İnsanım Güldaş, organize sanayi bölgesinde hizmet sunduklarını belirterek, "Deprem bizi etkilememiş gibi üretmeye ve hizmet sunmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden işimize devam etmemiz gerekiyor. Malatya Organize Sanayi Bölgesinde üretim devam ediyor. Sadece biz değil 1. 2. ve 3. Organize sanayi bölgesinde fabrikalar çalışıyor. Bizler şehrimizi seviyoruz, hep birlikte el ele vererek şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Sosyal medyalarda görüyoruz 'sahipsiz Malatya' diye yazılıyor. Malatya'nın sahibi iş insanları, üreticiler, çiftçiler, sivil toplum temsilcileri. Hepimiz el birliğiyle depremin izlerini sileceğiz" şeklinde konuştu.

Üretim seferberliğine destek veren bir diğer iş insanı Bülent Güngör'de 6 Şubat depremi sonrası şehri terk etmeyerek burada kaldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza hizmet sunmaya çalıştık, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizlerde şehrimize sahip çıkacağız ve katkı sunmaya devam edeceğiz. Malatya'yı Malatyalılar sahiplenecek ve bizler buradayız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, malatya, Ekonomi, Deprem, Yaşam, Son Dakika

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