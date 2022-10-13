Otomobilini iPhone ile takas etti: Alacak gücüm yoktu - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilini iPhone ile takas etti: Alacak gücüm yoktu

13.10.2022 11:04

Malatya'da yaşayan Yasir Aksaç, 55 bin TL değerindeki otomobilini yeni çıkan iPhone ile takas etti. Aracını satamayınca takas yoluna başvurduğunu anlatan Aksaç, "Aracımı ilan sitesine koydum, satamadım. Arka camına istediğim telefon markasını yazarak takas olabileceğini belirtim. Bir kişi aradı, anlaştık ve takas işlemlerini gerçekleştirdik. İkimize de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kentte çiftçilik yapan Yasir Aksaç, almak istediği telefona bütçesi yetmeyince 55 bin TL değerindeki aracını internet üzerinden satışa koydu. Bir süre ilanda duran otomobilini satamayan Aksaç, bunun üzerine 2001 model aracın camına, istediği cep telefonu modelini yazarak takas edilebileceği ilanını yapıştırdı. Aracın bulunduğu bölgeden geçerken ilanı gören Serkan Erkış (21) da Aksaç ile irtibat kurdu. Bir araya gelen Aksaç ile Erkış anlaşmaya varınca telefon ile otomobilin takası gerçekleştirildi.

Son model iPhone ile aracını takas etti: Telefonu alacak gücüm yoktu

"TELEFONU ALACAK GÜCÜM YOKTU"

Otomobil sahibi Yasir Aksaç, aracını internetteki ilan sitesine koyduğunu ancak alıcı bulamadığını kaydederek, "Benim de bir telefona ihtiyacım vardı. Bizde neden bir telefon ile takas düşünmeyelim, dedik. 'Telefon ile araç takas olur' ilanını aracın arka camına yapıştırdık. Kardeşimiz de aradı ve alıcı oldu. Yeni çıkan telefon hayalimdi, nakit param yoktu, garajda boşa yatıyordu. Nakit de zaten yoktu bende, telefonu alacak gücüm yoktu. Ben de 'Neden bir telefona aracımı takas düşünmeyeyim' dedim ve takas işlemlerini gerçekleştirdik, ikimize de hayırlı olsun" diye konuştu.

Son model iPhone ile aracını takas etti: Telefonu alacak gücüm yoktu

"ARAÇ İHTİYACIM VARDI"

Telefon sahibi Serkan Erkış ise kendisinin de arabaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Benim de elimde telefon vardı, meblağ yüksek, satamadım. Ağabeyimin de arabasına ilan yapıştırdığını gördüm. Ben de takas edelim diye görüştüm. Fiyatları zaten hemen hemen eş değer. Biz de zaten ağabeye bu teklifi yaptık ve ağabey kabul etti. Hayırlı olsun" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Kamil Gökkaya: BU TELEFON A KAÇ KİŞİ BİNEBİLİYOR, SAATTE KAÇ KM HIZ YAPIYOR VB DEMEKKİ ARAŞTIRMIŞ TELEFON DAHA İYİ, DAHA LAZIM. AFERİN. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
500
6 çocuk annesi kadın evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü! Biyolojik ailesini bulmak istiyor 6 çocuk annesi kadın evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü! Biyolojik ailesini bulmak istiyor Liseli yumurta üreticilerinden 8 ayda 150 bin liralık ciro Liseli yumurta üreticilerinden 8 ayda 150 bin liralık ciro
Kaynak: DHA

Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobilini iPhone ile takas etti: Alacak gücüm yoktu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilini iPhone ile takas etti: Alacak gücüm yoktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement