Malatya'da Zirai Don İçin Destek İstendi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Zirai Don İçin Destek İstendi

Malatya\'da Zirai Don İçin Destek İstendi
02.06.2025 12:36
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MTSO Başkanı, zirai donun etkilerini vurgulayarak devlet desteği talep etti.

TBMM Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu'nun Malatya'da düzenlediği toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, zirai don afetinin ekonomik ve sosyal etkilerini dillendirerek üretici, esnaf ve ihracatçı için destek talebinde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TBMM Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu'nun Malatya'da düzenlediği toplantıya katılım sağladı.

Toplantıda konuşan ve 12 Nisan'da yaşanan don afetinin ekonomik ve sosyal etkilerini dillendiren Başkan Sadıkoğlu, "Zirai don afetinin üzerinden 49 gün geçti. 12 Nisan gecesi 34 ilde etkili olan zirai dondan Malatya olarak derinden etkilendik. AB Coğrafi İşaret Tescilli kayısımızın yüzde 100'ü yanmış durumda. Malatya olarak kayısıdan yıllık 500 milyon doları bulan döviz girdisiyle ülke ekonomisine büyük katkı sunuyoruz. Zirai donun zararını ve açtığı ekonomik yarayı saracak kalıcı adımlar atılmazsa, üreticimizle birlikte yüzlerce sektör aynı mağduriyeti yaşayacak. Hasar tespitinin bir an evvel tamamlanmasını, desteklerin hızlıca açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Üreticinin, ihracatçının ve esnafın taleplerini de aktaran Başkan Sadıkoğlu, "Malatya olarak, şehrimizin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmesini talep ediyoruz. Zirai donun ekonomik zararının giderilmesi ancak devletimizin kapsamlı destekleriyle mümkün olacaktır. Don, yalnızca meyveleri değil, ağaçları bütüncül olarak etkiledi. Üreticimiz önümüzdeki en az 2 yıl bahçeleri için daha fazla bakım yapması gerekiyor. Bu sezonun borçları varken, yeniden gübre, ilaç, mazot, işçilik maliyetleri ile çiftçimizin baş etmesi mümkün değil. Bu kalemlerde azami destek sağlanmalıdır. Bir sonraki hasada yaklaşık 1,5 yıl var. Geliri kayısıya bağlı çiftçilerimiz bu dönemde ayakta kalabilmek için faizsiz ve uzun vadeli krediler sunulmalıdır. Mevcut borçlar felaketin yüküyle daha da ağırlaştı. Üreticimizin tarımsal borçları en az 2 yıl ertelenmelidir. Yaşadığımız don felaketi, Malatya gibi deprem illerine ikinci büyük afeti yaşattı. Bölgemiz henüz depremin yaralarını saramamışken daha derin bir yara aldı. Bu nedenle ilimiz için daha fazla kaynak ve özel destek sunulmalıdır. Ürün taahhütlerini yerine karşılayamayacak ihracatçı üyelerimizin karşılaşacağı yaptırım ve sorunların bertaraf edilmesi için ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız tarafından gerekli destek sağlanmalıdır. Bu firmalarımıza bu süreci atlatabilmeleri için faizsiz uygun şartlarda kredi imkanları tanınmalıdır. Tespitlerin en hızlı şekilde tamamlanarak, desteğin en üst seviyede sunulmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

TARSİM uygulamalarının üreticiyi mağdur ettiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "TARSİM poliçelerinde bahçedeki ağaçların yüzde 5'i çiçek açtığında teminat başlıyor. Yüksek kesimlerde birçok ağaç çiçek açmadan yandı. Bu nedenle TARSİM çiçek açmadan donan ağaçlar için herhangi bir ödeme yapmayacağını söylüyor. Bizler bu konuda gerekli görüşmeleri sağladık. Sizlerin de bu konuya eğilmenizi ve üreticimizin mağdur edilmemesini istiyoruz" dedi.

Avrupa ülkelerinden örnekler veren Başkan Sadıkoğlu, "Zirai dona karşı Avrupa ne yapıyor diye incelemelerde bulunduk. Özellikle İspanya ve İtalya'da yeni dikimler yapılırken oradaki Tarım İl Müdürlüğü dengindeki kurumlar projelendirmeler yapıyor. Ağaçların dikimi sonrası üzerlerinin çelik tel ve brandalarla örtülebilmesi veya farklı sistemlerle doluya ve dona karşı korunması şeklinde projelendirmeler yapılıyor. Proje oluşturulmadan dikim yapılmasına izin verilmiyor. Çünkü bu doğal afetler sürekli yaşanıyor. Ülke olarak bizim de bu tür önlemler alıyor olmamız lazım. Komisyonunuzun bu tür konuları da değerlendirmesini umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, malatya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Zirai Don İçin Destek İstendi - Son Dakika

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