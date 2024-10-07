Malatya İçin 6. Bölge Teşviki Şart

Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremle yerle bir olmuş kentin daha hızlı ayağa kalkabilmesi için 6. bölge teşviklerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Malatya'da 2018 yılından bu güne 6. bölge teşviklerinden faydalanan 852 firmanın toplam yatırım tutarının 15 milyar 649 milyon TL'yi bulduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremle yerle bir olmuş kentin daha hızlı ayağa kalkabilmesi için 6. bölge teşviklerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleriyle birlikte Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulunda yeniden Şube Başkanlığına seçilen Mustafa Şarlak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Deprem sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kalkış sürecinde STK'ların birliktelik halinde olması gerektiğinin önemine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu'nun gündeminde 6. bölge teşvikleri vardı.

Malatya'nın 6. bölge teşviklerinden sağladığı faydayı rakamlarla anlatan Başkan Sadıkoğlu, "2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4. bölgede yer alan Malatya'mız yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda 6. bölge teşviklerinden faydalanıyor. Teşvik kapsamında iş insanlarımıza katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi (işçi hissesi) desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, katma değer vergisi iadesi gibi imkanlar sunuluyor. 2018 yılından bu güne kadar Malatya'mızda 852 firmamız teşvik belgesi alarak 6. bölge teşviklerinden faydalandı. Bu firmalarımızın toplam yatırım tutarı 15 milyar 649 milyon TL'yi buldu. ve 53 bin 30 kişiyi istihdam etmeyi taahhüt ettiler. Bu rakamlar şehrimiz adına büyük önem arz ediyor. Teşviklerden faydalanan firmaların artarak devam etmesi, depremden büyük yaralar almış şehrimiz için kaçınılmazdır" dedi.

31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan teşvik süresinin devam etmesinin deprem yaşamış şehirler için şart olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Yılsonu itibariyle teşviklerinin sona erecek olması ve geri 4. bölgeye düşecek olmamız hem mevcut yatırımcıyı hem de yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. Zaten iş insanlarımızın nitelikli personel bulamama, artan maliyetler, finansmana erişim gibi mücadele ettiği bir sürü sorunu var. Tüm sorunlara rağmen üretmekten, ürettiğini de ihraç ederek ülke ekonomisine katma değer sunmaktan kaçınmayan iş insanlarımızın tedirginliklerinin sona ermesi için 6. Bölge Teşvik Süresinin uzatılması elzemdir. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Depremle yerle bir olmuş Malatya'mızın 6. Bölge Teşviklerine ihtiyacı var. Üstelik mevcut teşviklerin genişletilmesi sürece daha olumlu katkı sunacaktır. Milletvekilleri başta olmak üzere tüm dinamiklerin bu konuyu gündemlerine almalarını bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA