Malatya için Teşvik Süresi Uzatılmalı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya için Teşvik Süresi Uzatılmalı

Malatya için Teşvik Süresi Uzatılmalı

ASKON Malatya Şube Başkanı, 6. Bölge Teşvik Destekleri'nin uzatılması gerektiğini vurguladı.

06.10.2024 15:44
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31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek 6. Bölge Teşvik Destekleri süresine ilişkin olarak açıklamada bulunan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak "6 Şubat depremleri sonrası en fazla hasarı alan Malatya'nın ayağa kalkması için Malatya sanayisinin ticaretinin mutlaka canlanması gerekmektedir. Bunun içinde 6. Bölge Teşvik Destekleri süresi mutlak suretle uzatılmalıdır" dedi.

25 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cazibe Merkezi Programı hakkında bilgi aktaran Başkan Şarlak, "11201 sayılı karar ile Malatya'nında içinde bulunduğu 25 ilde uygulanmasına başlanan Cazibe Merkezi Programı kapsamında OSB'lerde yapılan yatırımlar 6'ıncı Bölge teşvik unsurlarından istifade etmektedir. Uygulanan programın temel nedeni; Az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamının canlandırılarak üretim, istihdam ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle 6 Şubat depremlerinin ağır bir yıkıma neden olduğu başta Malatya'mız olmak üzere depremlerden doğrudan veya dolayısıyla etkilenen 16 ilde Teşvikler devam etmelidir" şeklinde konuştu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük depremlerin etkilerinin tamamen ortadan kaldırılması ve hayatın normal akışına dönmesinin zaman alacağının farkında olduklarını ifade eden başkan Şarlak, "İhracatta büyümenin sağlanması için deprem bölgelerindeki teşvikin güncel şartlarla desteklenmesi gerekmektedir. Gerek kalifiye eleman eksikliği gerekse iş gücü eksikliği iş insanlarının şuan en önemli rakibidir. Zaten deprem sürecinde yatırımların gelmesi mümkün değildi. Elimizdeki süre boşa gitti. Cazibe programının bitmesi ile Malatya sanayisi ve ticareti en az 6 Şubat depremlerinde aldığı hasar etkisinde geri dönmesi zor bir süreç başlayacaktır. Ancak bu teşvik süresinin iyi tanıtılamadığı kanaatindeyim. Zira genel merkez düzeyinde yatırım faaliyetlerimizde üyelerimizin yeterince bilgisi olmadığını fark ettik. Bu bizim eksikliğimizdir.

ASKON Malatya olarak genel merkez üyelerimizden yatırım yapmaları için düzenli olarak brifingler veriyoruz. Şuan tek noksanımız nitelikli personel. Eğer doğrudan yatırımları Malatya'mıza çekmeyi başarabilirsek hem büyükşehir hizmetlerine katkımız olacak hem de personeller için cazibesi olan bir memleket ortaya çıkartmış olacağız. Malatya'nın bu teşvik sürecini firmalar için bir eşik değil Malatya için bir eşik olmasına çalışmalıyız. Malatya'mızın geleceği için bu önemli konuda başta tüm Vekillerimiz olmak üzere STK'ların da gerekli duyarlılık ve hassasiyetle hareket etmeleri çok önemli olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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