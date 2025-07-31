Malatya ile Kırgızistan arasındaki ticari bağ güçlenecek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısının konuğu olan Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, meclis üyelerine Kırgızistan'daki yatırım fırsatları hakkında bilgiler paylaştı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Hakan Er başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda düzenlendi.

MTSO'nun daveti üzerine Malatya'ya gelen Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve heyeti meclis toplantısının konuğu oldu.

Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kardeş ülkemiz Kırgızistan'ı ticari ilişki açısından önemsiyoruz. Karşılıklı yarar sağlayan, ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılmasına yönelik ziyaretiniz çok değerli. Malatya'dan Kırgızistan'a ihracat yapan üyelerimiz var. İhracat rakamlarımızı paylaşmak isterim. 2024 yılında Malatya'dan Kırgızistan'a önceki yıl göre yüzde 7 düşüşle 2 milyon 408 bin dolar ihracat gerçekleştirmişiz. Üzülerek ifade ederim ki; çok düşük. Kırgızistan ihracat yaptığımız 115 ülke arasında 36. sırada. İhracat hacmimizi yükseltmek istiyoruz. Bu açıdan bu ziyareti önemsiyoruz. Bugünkü ziyaretin, üyelerimize yeni iş birlikleri kazandırılması adına önemli bir başlangıç olmasını umut ediyoruz" dedi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev de konuşmasında karşılıklı yarar sağlayan ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek istediklerini dile getirerek ülkelerindeki yatırım fırsatları hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Meclis toplantısında ayrıca geleneksel hale gelen plaket takdimleri gerçekleştirildi. 25 yılı aşkın süredir Oda üyeliği bulunan ve üretimden istihdama pek çok alanda şehre ve ekonomiye değer katan şirket yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi. - MALATYA