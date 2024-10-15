Malatya Kayısısı İhracatı 286 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Kayısısı İhracatı 286 Milyon Dolar

Malatya Kayısısı İhracatı 286 Milyon Dolar

Türkiye, 9 ayda 50 bin 919 ton Malatya kayısısı ihracatıyla 286 milyon 913 bin dolar kazandı.

15.10.2024 11:48
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Türkiye'den 9 ayda 286 milyon 913 bin dolarlık Malatya kayısısı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi tescilli ürünlerinden Malatya kayısısında eylül ayında 8 bin 928 ton ihracat yapıldı.

Yılın 9 ayında 50 bin 919 ton kayısı satan ihracatçılar 286 milyon 913 bin dolarlık döviz girdisi sağladı. Geçen yılın aynı döneminde 50 bin 777 ihracata karşılık 290 milyon dolar gelir elde eden üreticiler, ihracata hız kesmeden devam ediyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracatının şehrin ekonomisinde önemli yeri olduğunu söyledi.

Kentin ekonomisinin canlanması, toparlanması noktasında kuru kayısı ihracatından elde edilen gelirin önemli olduğuna işaret eden Özcan, ihracatın istikrarlı şekilde sürdürülmesi ve yeni pazarlar bulma noktasında gayret gösterildiğini anlattı.

Kayısı ihracatçıları yılı 80 bin tonla kapatmayı hedefliyor

Bu yıl eylül ayında yapılan ihracat rakamının geçen yılın aynı dönemine göre yükseldiğini, bunun da ekim ayında daha yüksek ihracat yapılacağının bir sinyali olduğunu aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Yılın 9 ayında 50 bin 919 ton ihracat gerçekleştirerek 286 milyon 913 bin dolar gelir elde ettik. Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmeler, dünyada yaşanan büyük ekonomik dalgalanmalar ve krizler özellikle tarım ürünlerinin ihracatında bazen ciddi anlamda olumsuzluklara sebep olabiliyor. Kayısıda da bazı ülkelerle ilgili kısmi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Orta Doğu'daki sıkıntıları göz ardı etmeden diğer taraftan farklı pazarlarda oradaki kayıplarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Yıl sonu itibarıyla 51 bin ton olan kuru kayısı ihracatını 80 bin tonla kapatmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Kayısısı İhracatı 286 Milyon Dolar - Son Dakika

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