Malatya Kayısısının Marka Değeri Korunuyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, zirai don nedeniyle rekoltesi düşen Malatya kayısısının marka değerini korumak amacıyla, farklı illerde üretilen kayısıların "Malatya Kayısısı" adıyla satışına karşı resmi ve hukuki adımlar attı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, 12 Nisan'da yaşanan zirai don sonrası büyük zarar gören Malatya kayısısının marka değerini korumak amacıyla resmi kurumlara uyarı yazısı gönderdi. Farklı illerde yetiştirilen ürünlerin "Malatya Kayısısı" adıyla satılmasının önüne geçilmesi için hukuki süreç başlatıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AB Coğrafi İşaretli Malatya kayısısının marka değerini korumak için uzun süredir mücadele verdiklerini belirterek, 12 Nisan'daki don afeti sonrası rekoltenin sıfıra düştüğünü ve bu nedenle başka illerde yetiştirilen kayısıların "Malatya Kayısısı" etiketiyle satılmaya başlandığını ifade etti.

"Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana üreticimizin alın terine sahip çıkmak, kayısımızın hak ettiği değeri görmesini sağlamak için yoğun bir çaba gösteriyoruz" diyen Sadıkoğlu, etiket oyunlarına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere, 81 il valiliği, belediye başkanlıkları, oda ve borsalar, esnaf ve sanatkar odaları ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na resmi yazılar gönderildi.

Sadıkoğlu imzasıyla gönderilen yazıda, Malatya kayısısının hem Türk Patent Kurumu hem de Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde tescilli olduğuna dikkat çekilerek, başka yörelerde yetiştirilen kayısıların bu adla satışının önüne geçileceği ve tespiti yapılan firmalar hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 149. maddesi gereğince dava açılacağı belirtildi.

MTSO'dan yapılan açıklamada, "Malatya kayısısının hak ettiği değeri bulması, üreticimizin emeğinin korunması ve tüketicinin yanıltılmaması adına tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Gerekli duyuruların yapılması ve denetimlerin artırılması konusunda tüm paydaşlarımızı göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA