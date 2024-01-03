 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'nın 2023 İhracatı Yüzde 13,5 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'nın 2023 İhracatı Yüzde 13,5 Düştü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın 2023 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 13,5 düşüşle 392 milyon 152 bin dolar olarak gerçekleşti. Malatya'da yaşanan depremlerden olumsuz etkilenen ihracatta en çok düşüş yaşayan sektör yüzde 48'lik düşüşle Kimyevi Maddeler oldu. Ancak halıcılık sektörü yüzde 198 artışla ihracatını en çok artıran sektör oldu.

Malatya\'nın 2023 İhracatı Yüzde 13,5 Düştü
03.01.2024 - 11:14,
Abone Ol

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın 2023 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 13,5 düşüşle 392 milyon 152 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), aralık ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan aralık ayı ile birlikte Malatya'nın 2023 yılı ihracat rakamı da belli oldu.

Malatya'dan aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 düşüşle 36 milyon 609 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. TİM'in açıkladığı rakamlara göre Malatya'nın 2023 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 13,5 düşüşle 392 milyon 152 bin dolar olarak gerçekleşti. Malatya'nın 2022 yılı ihracatı 453 milyon 214 bin dolardı.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden olumsuz etkilenen Malatya ihracatında 2023 yılının en çok düşüş yaşayan sektörü yüzde 48'lik düşüşle Kimyevi Maddeler sektörü oldu. En az düşüş yaşayan sektör ise yüzde 10'luk düşüşle Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü oldu.

Birçok sektörde düşüşün yaşandığı 2023 yılında Malatya'dan ihracatını yüzde 198 arttıran sektör halıcılık oldu. Halıcılığı yüzde 139 artışla iklimlendirme sektörü takip etti.

Malatya'nın 2023 yılı ay ay ihracatı şu şekilde gerçekleşti; Ocak ayı 35 milyon 456 bin dolar, Şubat ayı 16 milyon 682 bin dolar, Mart ayı 34 milyon 567 bin dolar, Nisan ayı 27 milyon 631 bin dolar, Mayıs ayı 31 milyon 48 bin dolar, Haziran ayı 29 milyon 932 bin dolar, Temmuz ayı 29 milyon 54 bin dolar, Ağustos ayı 32 milyon 574 bin dolar, Eylül ayı 37 milyon 736 bin dolar, Ekim ayı 42 milyon 685 bin dolar, Kasım ayı 38 milyon 173 bin dolar, Aralık ayı 36 milyon 609 bin dolar. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Malatya, Türkiye, İhracat, Aralık, Malatya, İhracat, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın 2023 İhracatı Yüzde 13,5 Düştü - Son Dakika


11:36
Bütün dünyanın gözü bu maçta! Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Bütün dünyanın gözü bu maçta! Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42
Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek

Son Dakika
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
10:36 Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
10:34 Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:45:00. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'nın 2023 İhracatı Yüzde 13,5 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement