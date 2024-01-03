Malatya\'nın 2023 İhracatı Yüzde 13,5 Düştü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın 2023 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 13,5 düşüşle 392 milyon 152 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), aralık ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan aralık ayı ile birlikte Malatya'nın 2023 yılı ihracat rakamı da belli oldu.

Malatya'dan aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 düşüşle 36 milyon 609 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. TİM'in açıkladığı rakamlara göre Malatya'nın 2023 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 13,5 düşüşle 392 milyon 152 bin dolar olarak gerçekleşti. Malatya'nın 2022 yılı ihracatı 453 milyon 214 bin dolardı.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden olumsuz etkilenen Malatya ihracatında 2023 yılının en çok düşüş yaşayan sektörü yüzde 48'lik düşüşle Kimyevi Maddeler sektörü oldu. En az düşüş yaşayan sektör ise yüzde 10'luk düşüşle Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü oldu.

Birçok sektörde düşüşün yaşandığı 2023 yılında Malatya'dan ihracatını yüzde 198 arttıran sektör halıcılık oldu. Halıcılığı yüzde 139 artışla iklimlendirme sektörü takip etti.

Malatya'nın 2023 yılı ay ay ihracatı şu şekilde gerçekleşti; Ocak ayı 35 milyon 456 bin dolar, Şubat ayı 16 milyon 682 bin dolar, Mart ayı 34 milyon 567 bin dolar, Nisan ayı 27 milyon 631 bin dolar, Mayıs ayı 31 milyon 48 bin dolar, Haziran ayı 29 milyon 932 bin dolar, Temmuz ayı 29 milyon 54 bin dolar, Ağustos ayı 32 milyon 574 bin dolar, Eylül ayı 37 milyon 736 bin dolar, Ekim ayı 42 milyon 685 bin dolar, Kasım ayı 38 milyon 173 bin dolar, Aralık ayı 36 milyon 609 bin dolar. - MALATYA