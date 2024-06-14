Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli ürün olan Malatya'nın kuru kayısısından 107 bin 517 ton rekolte bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanan Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu üyeleri 2024 yılı kuru kayısı rekolte beklentisini açıkladı.

Türkiye'de kayısı üretim alanının yüzde 62'sinin karşılandığı kentte, yaklaşık 40 bin ailenin geçim kaynağı da kayısıdan sağlanıyor.

Malatya kayısısı şehir ekonomisine yıllık 400 - 500 milyon dolar katkıda bulunuyor.

???????Renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısılarının Malatya'da yetiştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İklim şartları ve rakım durumuna göre periyodik olarak devam etmiştir. 2024 yılı fenolojik sürecinde geneli etkileyecek ve büyük oranda hasara sebebiyet verecek zirai don olayı yaşanmamıştır. Ancak özellikle kış döneminde bölgemiz, uzun yıllar ortalamanın üzerinde bir sıcaklık yaşanması nedeniyle çiçeklenme ve meyve tutumunu kısmen olumsuz etkilemiştir. Buna bağlı olarak yüksek rakımlı yerlerde Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde meyve tutumunun yoğun, kabaaşı çeşidinde ise çok seyrek olduğu gözlemlenmiştir. Bununla beraber bazı bölgelerimizde muhtelif tarihlerde dolu hasarına bağlı meyve dökülmesi ve yaralanmaya bağlı kalite kayıpları yaşanması sonucu verim kayıpları oluşmuştur."

Her yıl olduğu gibi tahmini rekolte tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saha çalışmaları ve gözlemler sonucunda 2024'te ilimizde elde edilecek kuru kayısı miktarı 107 bin 517 ton olarak tahmin edilmektedir. Tahmini rekolte de bu tarihten hasat dönemine kadar geçen sürede iklim şartları, olası doğal afetler, işçilik ve randıman dikkate alınarak artı ve eksi yüzde 10 sapma olasılığı bulunmakta olup, hasat tarihine kadar mevcut durum takip edilmektedir."