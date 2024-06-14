Malatya'nın kuru kayısısından 107 bin 517 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'nın kuru kayısısından 107 bin 517 ton rekolte bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli ürün olan Malatya'nın kuru kayısısından 107 bin 517 ton rekolte bekleniyor. Türkiye'de kayısı üretim alanının yüzde 62'sinin karşılandığı kentte, yaklaşık 40 bin ailenin geçim kaynağı da kayısıdan sağlanıyor. Malatya kayısısı şehir ekonomisine yıllık 400 - 500 milyon dolar katkıda bulunuyor. Renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısılarının Malatya'da yetiştirildiği aktarılan açıklamada, 2024 yılı kuru kayısı rekolte beklentisi ve olumsuz etkileyen faktörler hakkında bilgi verildi.

14.06.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli ürün olan Malatya'nın kuru kayısısından 107 bin 517 ton rekolte bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanan Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu üyeleri 2024 yılı kuru kayısı rekolte beklentisini açıkladı.

Türkiye'de kayısı üretim alanının yüzde 62'sinin karşılandığı kentte, yaklaşık 40 bin ailenin geçim kaynağı da kayısıdan sağlanıyor.

Malatya kayısısı şehir ekonomisine yıllık 400 - 500 milyon dolar katkıda bulunuyor.

???????Renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısılarının Malatya'da yetiştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İklim şartları ve rakım durumuna göre periyodik olarak devam etmiştir. 2024 yılı fenolojik sürecinde geneli etkileyecek ve büyük oranda hasara sebebiyet verecek zirai don olayı yaşanmamıştır. Ancak özellikle kış döneminde bölgemiz, uzun yıllar ortalamanın üzerinde bir sıcaklık yaşanması nedeniyle çiçeklenme ve meyve tutumunu kısmen olumsuz etkilemiştir. Buna bağlı olarak yüksek rakımlı yerlerde Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde meyve tutumunun yoğun, kabaaşı çeşidinde ise çok seyrek olduğu gözlemlenmiştir. Bununla beraber bazı bölgelerimizde muhtelif tarihlerde dolu hasarına bağlı meyve dökülmesi ve yaralanmaya bağlı kalite kayıpları yaşanması sonucu verim kayıpları oluşmuştur."

Her yıl olduğu gibi tahmini rekolte tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saha çalışmaları ve gözlemler sonucunda 2024'te ilimizde elde edilecek kuru kayısı miktarı 107 bin 517 ton olarak tahmin edilmektedir. Tahmini rekolte de bu tarihten hasat dönemine kadar geçen sürede iklim şartları, olası doğal afetler, işçilik ve randıman dikkate alınarak artı ve eksi yüzde 10 sapma olasılığı bulunmakta olup, hasat tarihine kadar mevcut durum takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın kuru kayısısından 107 bin 517 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:24:01. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'nın kuru kayısısından 107 bin 517 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement