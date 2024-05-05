Malatya Tarım Platformu Üyeleri Tarım Sektöründeki Sorunları İstişare Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Tarım Platformu Üyeleri Tarım Sektöründeki Sorunları İstişare Etti

Malatya Tarım Platformu Üyeleri Tarım Sektöründeki Sorunları İstişare Etti

Malatya Tarım Platformu üyeleri, kentin tarım sektöründeki sorun ve sıkıntıları konuşmak üzere bir araya geldi. Toplantıda, tarım platformu üyeleri olan birlik başkanları, dernek başkanları, kooperatif başkanları, kadın girişimcileri, örnek yetiştiriciler ve teknik personeller bir araya geldi. Toplantıda, tarım sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın, üreticilere destek olacaklarını ve sorunları ilgili yerlere ileteceklerini belirtti.

05.05.2024 15:00
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Malatya Tarım Platformu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen istişare toplantısında kentin tarım sektöründeki sorun ve sıkıntıları konuşuldu.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde gerçekleşen toplantıya Tarım Platformu üyeleri olan birlik başkanları, dernek başkanları, kooperatif başkanları, kadın girişimcileri, örnek yetiştiriciler ve teknik personeller katıldı.

Programda bir konuşma yapan Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın, "Burada bulunmamızın asıl amacı sorunlarımızı konuşmak, istişare etmek ve çözüm önerileri sunmak. Proje, hibe ve destekler ile ilgili görüşerek üreten ve üretime katkıda bulunan herkesin yanında olmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de her platformda üreticilerimizin yanında olarak onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gıda ve su olmadan hiçbir canlının yaşayamayacağını ifade eden Akın, "İsraf eden iflas eder, üreten hükmeder anlayışıyla üretmemiz ve üretene her alanda ve her anlamda destek olmamız gerekmektedir. Burada bizler bazı zamanlarda olduğu gibi yerel yöneticilerimizden de büyük destekler bekliyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarında elini değil bedenini taşın altına koyması gerekmektedir. Üretime ve üretmeyen insanlarımızı daha çok yönlendirmemiz için her koşulda hangi şartta olursa olsun destek verip yardımcı olmamız gerekmektedir" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından söz alan katılımcılar da yaşadıkları sorun, sıkıntı ve eksiklikleri dile getirdiler. Üreticilere verilmesi gereken desteklerden bahseden katılımcılar, proje ve yapılması gerekenlerle ilgili kurum ve kuruluşların kendilerine destek olmalarını istediler. Başkan İhsan Akın ise gerekli yerlere sorunları ve sıkıntıları ileteceklerini belirterek bu tür konuların yakın takipçisi olacaklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Tarım Platformu Üyeleri Tarım Sektöründeki Sorunları İstişare Etti - Son Dakika

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