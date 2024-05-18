Cezaevinde anoreksiya hastası tahliye edildi, sağlığı düzelirse tekrar cezaevine girebilir

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Cezaevinde anoreksiya (yemek yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşen ve cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın, sağlığını toparladığı takdirde yeniden cezaevine dönebileceği ortaya çıktı.

25 Nisan'da anoreksiya hastalığına yakalanıp 37 kiloya düşen Nihal Candan, 26 Nisan'da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Candan'ın sadece 5.5 ay hapis yatması "Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Konuya ilişkin hukukçu Yurdal Kılıçer CNN Türk'e konuşarak Candan'ın durumunu değerlendirdi. Kılıçer, "Ağır hastalık, engellik ve yaşlılık halinde ve bu durumun artık cezaevinde kalmasının şahsın sağlık durumunda hayati tehlikeye yol açacak olması halinde tahliye gerçekleşebilir." dedi. Hukukçu Kılıçer, "Kendisinin ya da avukatlarının talepleri doğrultusunda tutuklu kişi adli tıpa sevk ediliyor, adli tıptan sağlık durumumun cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı yönünde rapor alınması durumunda tahliye edilebilir. Bu konuda bir suç ayrımı çok fazla yok." açıklamasını yaptı.

"HER AN MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLAMA KARARI VERİLEBİLİR"

"Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine girebilir mi?" sorusuna da yanıt veren Kılıçer, "Tabii ki bu bahsettiğim hak, bir kere uygulandığında geri dönülemez bir hak değil, yani tekrar tutuklanma ya da cezaevine konulmasına engel bir durum değil. Adli tıp raporunda kişinin sağlık durumunun kontrol edilebileceği süre belirlenebilir. Mesela üç ayda bir adli tıpa sevk edilip, sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olup olmadığına dair tekrar karar verilebilir. Her halükarda da kanuna göre yılda bir yeniden adli tıp kurumunda rapor alınıp sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun hale gelip gelmediği kontrol edilecek zaten. Eğer şartları cezaevi koşullarını kaldırabilecek hale gelmişse, her an mahkeme tarafından tutuklama kararı verilebilir." dedi.

"SAĞLIĞINI TOPARLARSA TEKRAR TUTUKLANMASINDA BİR ENGEL YOK"

Kılıçer, açıklamasının devamında "Kanunda herhangi bir kilo sınırı ya da belirli bir hastalık yok. Kıstas, cezaevinde kalmasının şahısta hayatı tehlikeye yol açabilecek olması. Nihal Candan, cezaevindeki koşullara adapte olamadığından aşırı kilo vermiş. Bu da kendisi için hayati tehlike arz edecek boyuta gelmiş ve durum adli tıp tarafından tespit edilmiş. Tahliye kararı bu yüzden verilmiş. Eğer sağlığını toparlayıp, cezaevi şartlarına uygun hale gelirse; tekrar tutuklanmasında bir engel yok." ifadelerini kullandı.