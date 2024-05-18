Arnavutköy'de Polislerle Şüpheliler Arasında Çatışma: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Polislerle Şüpheliler Arasında Çatışma: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Arnavutköy'de polis ekipleri metruk bir binanın etrafında kontrol yaparken araç içinde bulunan 2 şahıs silah çekti. Polislerle şüpheliler arasında çıkan çatışmada 1 şüpheli hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

18.05.2024 18:42
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Arnavutköy'de polis ekipleri metruk bir binanın etrafında kontrol yaptığı sırada araç içinde bulunan 2 şahıs silah çekti. Silahı fark eden polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıkarken çatışmada şüphelilerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce silah çekerek kaçmak istedi. Polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ekipler şüpheli Hakan Ç. ve Erhan K.'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralanan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı. Erhan K. isimli şüphelinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç. isimli şahsın ise tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken şüphelilerin çok sayıda çeşitli suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Polislerle Şüpheliler Arasında Çatışma: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Polislerle Şüpheliler Arasında Çatışma: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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