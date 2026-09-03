Malatya TSO'nun depremzede esnafa öncelik talebi Bakanlık gündemine alındı - Son Dakika
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Malatya TSO'nun depremzede esnafa öncelik talebi Bakanlık gündemine alındı

Malatya TSO\'nun depremzede esnafa öncelik talebi Bakanlık gündemine alındı
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın işyerleri yıkılan esnafa arz fazlası işyerlerinin satışında öncelik verilmesi ve bodrum kat işletmelerinin hak sahipliği kurasına dahil edilmesi talepleri Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gündeme alındı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın deprem sonrası işyerleri yıkılan ve geçici alanlarda ticaretini sürdüren esnaf ve tüccarlara arz fazlası işyerlerinin satışında öncelik verilmesi ile 6 Şubat öncesinde bodrum katlarda faaliyet gösteren işletmelerin hak sahipliği kurasına dahil edilmesi yönündeki talepleri Cumhurbaşkanlığı'nın ve Çevre Şehircilik Bakanlığının gündemine alındı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun imzasıyla Cumhurbaşkanlığına ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilen resmi talep yazısında; işyerleri yıkılan ve halen geçici yerlerde ticaretini sürdüren esnaf ve tüccarlara arz fazlası işyerlerinin satışında öncelik verilmesi talebi ile deprem öncesi bodrum katlarda yer alan esnafa hak sahipliği tanınması talebi yer almıştı.

Yazıda, yeniden ayağa kalkma mücadelesi gösteren Malatya'da esnafın ve tüccarın mağdur edilmemesi gerektiği vurgulanmış, taleplerinin gündeme alınması arz edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına gönderilen resmi cevap yazısında; taleplerin incelenerek gündeme alındığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletildiği yer aldı.

"Şehrimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ticaretin yeniden ayağa kaldırılmasının yalnızca bina yapmakla mümkün olmayacağını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Yeniden inşa sürecinin merkezinde esnafımız, tüccarımız ve işletmelerimiz olmalıdır. Bir işletmenin yeniden faaliyete geçmesi istihdam, üretim ve şehrin ekonomisinin yeniden canlanması demektir. Cumhurbaşkanlığı makamına ilettiğimiz taleplerin ilgili Bakanlığa gönderilerek değerlendirilmesinin istenmesini önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak bizim için asıl önemli olan, mağduriyet yaşayan işletmelerimizin sorunlarının kalıcı ve adil bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Bu nedenle süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, İklim Değişikliği, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya TSO'nun depremzede esnafa öncelik talebi Bakanlık gündemine alındı - Son Dakika

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