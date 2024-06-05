Malatya Yazıhan\'da Hububat Hasat Bayramı düzenlendi

Ekonomi

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Hububat Hasat Bayramı etkinliği düzenlendi.

Yazıhan ilçesine bağlı Mısırdere Mahallesi'nde Hasan Boztepe'ye ait buğday tarlasında yılın ilk hasadı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Vali Ersin Yazıcı, törendeki konuşmasında, gıdanın, üretimin ve çiftçinin önemine işaret ederek, Malatya'da kayısı başta olmak üzere, buğday, arpa ve diğer ürünleri üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaliteli üretim yapacaklarını vurgulayan Yazıcı, "Mutlaka Avrupa ve dünya standartlarında üretmemiz lazım. Türk çiftçisinin en iyi buğdayı, fasulyeyi, kirazı ve en iyi domatesi ürettiğini bütün dünyaya göstermemiz lazım." dedi.

Üreticilere desteklerinin sürdüğünü dile getiren Yazıcı, "Malatya Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sizin daha fazla kazanmanız için desteğe hazır. Size hizmet etmek için buradayız. En iyisini, güzelini üretmeye arttırarak devam edelim." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar da bugünün çiftçinin emeğinin, alın terinin karşılığını aldığı gün olduğunu belirterek, "Bereketin coşkusunun yaşandığı bir günde burada bulunmanızdan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Tüm çiftçilerin hasat bayramını kutluyorum. İlimizde 180 bin civarında büyükbaş, 370 bin civarında küçükbaş hayvan ve 420 bin hektar tarım arazisiyle önemli bir tarım alanına sahibiz. İlimizde 1 milyon dekarlık bir meyvecilik alanı, 850 bin dekar hububat alanımız var. 110 bir dekar yem, 60 bin civarında nohut ve pancar üretimimiz var." diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılıç da programa katılan Vali Ersin Yazıcı'nın verdiği destekle üreticiyi cesaretlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yazıhan'ın bereketli topraklarında arpa ve buğday ektik. İlimize Boztepe Recai Kutan ve merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın adını taşıyan barajların yapımındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün üretim çeşidine baktığımız zaman hiç tanışmadığımız ürünleri ekiyoruz. Bugün Yazıhan'da binlerce dönüm yonca ekerek bölgenin kaba yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. 20 bin dekar ayçiçeği, pancar ve karpuz üretimiyle bu alanda Türkiye'de önde gelen ilçelerden biriyiz"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da güçlü Türkiye'nin tarımdaki başarı hikayesinin kahramanlarının üreticiler olduğunu vurguladı.

Malatya'nın tarım ve hayvancılıkta önemli bir il olma hususunda önemli adımlar attığını kaydeden Özcan, Yazıhan'ın da bu anlamda önemli bir ilçe olduğunu, özellikle Boztepe Recai Kutan Barajı'nın 120 bin dekar araziye hayat verdiğini ve burada pancar ve hububat tarımının yaygın olduğunu dile getirdi.

Üretici Hasan Boztepe ise hasat sezonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, hayırlı olmasını diledi.

Yazıhan Müftüsü Abdullah Sucu tarafından hasat duası yapılması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından biçerdöverlerle hasada başlandı.