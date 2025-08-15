Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi

İhracat ve ithalat faaliyetleriyle sektörde önemli bir yere sahip olan Atak Kumaş Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali darboğazı aşamayarak iflas etti.

KONKORDATO SÜRECİ BAŞARISIZ OLDU

Geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapan şirket, mali yapısını toparlayamayınca ikinci kez başvuru yaptı. Ancak bu girişim de sonuçsuz kaldı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/215 esas sayılı kararla şirketin borca batık olduğuna hükmetti ve iflasın aynı gün saat 14.50 itibarıyla açılmasına karar verdi.

MAL VARLIKLARI TASFİYE EDİLECEK

Mahkeme, konkordato tedbirlerini ve komiserlerin görevlerini sona erdirirken, iflasın ardından şirketin tüm mal varlıklarının tasfiye edileceği açıklandı. Ödemeler, alacaklı sırasına göre gerçekleştirilecek. T.C. Bursa İflas Dairesi'nin 10 Temmuz 2025 tarihli resmi ilanında, kararın İcra İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince ilan edildiği bildirildi.