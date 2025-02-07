Maliye, birçok iş yerine sıkı vergi denetim başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Maliye, birçok iş yerine sıkı vergi denetim başlattı

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Maliye Bakanlığı, işletmelerin beyan ettiği gelir ile gerçek kazançlarını karşılaştırmak için geniş kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Gelir uzmanları restoran ve lokantalar başta olmak üzere işletmelerin kasasına oturarak günlük hasılatlarını tespit ediyor. Beyan edilen gelir ile hesaplanan kazanç arasında yüzde 20'yi aşan fark bulunması halinde pişmanlık hükümleri geçersiz olacak.

07.02.2025 12:10  Güncelleme: 13:20
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Maliye Bakanlığı, işletmelerin beyan ettiği gelir ile gerçek kazançlarını karşılaştırmak için geniş kapsamlı bir denetim süreci başlattı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, gelir uzmanları restoran ve lokantalar başta olmak üzere işletmelerin kasasına oturarak günlük hasılatlarını tespit ediyor. Beyan edilen gelir ile hesaplanan kazanç arasında yüzde 20'yi aşan fark bulunması halinde işletmeler izaha davet edilecek ve pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacak.

YEME-İÇME SEKTÖRÜNE SIKI DENETİM

Maliye ekiplerinin saha denetimlerine ilk olarak restoran, lokanta ve kafe gibi yeme-içme sektöründeki işletmelerden başladığı belirtiliyor. Denetim elemanları, işletmelerin günlük hasılatlarını takip ederken aynı zamanda Z raporlarını inceleyerek gelir beyanlarıyla kıyaslama yapıyor.

YÜZDE 20'LİK FARK DETAYI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 81 ilin defterdarlıklarına gönderdiği talimatla 3 Şubat - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yoğun bir denetim süreci yürütüleceğini duyurdu.

Bu kapsamda işletmeler, bir ay içinde üç kez olmak üzere, yılda toplam 12 defa denetlenecek. Günlük yapılan hasılat tespitlerinden yola çıkılarak aylık ve yıllık gelir hesaplanacak. Beyan edilen gelir ile hesaplanan gerçek gelir arasında yüzde 20'yi aşan fark tespit edilmesi halinde işletmeler izaha davet edilecek.

VERGİYE KURUŞU KURUŞUNA TAKİP

Vergi uzmanları, izaha davet edilen işletmelerin 'pişmanlık' hükümlerinden yararlanamayacağını ve cezalar için gecikme faizi uygulanacağını belirtiyor. Bakanlık, bu uygulamanın, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgularken, işletmeleri vergisel yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye çağırıyor.

Maliye, birçok iş yerine sıkı vergi denetim başlattı

Maliye Bakanlığı, Gastronomi, Ekonomi, Maliye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maliye, birçok iş yerine sıkı vergi denetim başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmed Mehmed:
    Esnafa dadanana kadar vergisini sildiklerinin kapısını çalsınlar 114 7 Yanıtla
  • Apple User:
    e fabrika ve şirket sahiplerinin kaçırdığı vergiler küçük esnafla uğraşmak çözüm mü acaba vergideki adalet çok kazanandan çok az kazanandan az almak değil mi adalet bunu gerektirmez mi 71 3 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    suriyeye ev yapilacak ucretsiz. elektrik verilecek. buradaki 20 milyon multeciye de para lazım. pamuk eller cebe din kardeslerimiz. reis allah seni basimizdan eksik etmesin ilk secimde yine reis. 28 44 Yanıtla
  • atakan oskay:
    Gücünüz anca esnafa yeter...Gidin de 5lilere denetim yapın.Ama yoooo onların vergilerini sıfırlarsınız.... 66 6 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    kulağımın arkası kaldı 44 7 Yanıtla
  • Chen Medya :
    sinekten yag çıkarmanın peşindeler esnaf zaten kan ağlıyor 42 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Laylon fatura lara dikkat edilmeli paravan şirket kuruyorlar ondan sonra fakir fukara nın kanını emiyor lar 44 0 Yanıtla
  • Semih Öz:
    zengine gitmezler. zar zor geçinene giderler. onlarada dünyanın cezasını kesip gelirler. 41 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Lokantalara zam yolda o zaman 37 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tırt 24 2 Yanıtla
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