Maliye Mücademesi ve İşbirliği Vurgusu

Ekonomi

Adana Defterdarı Ahmet Baklıkcı, maliyenin mükelleflerin korkulu rüyası değil bir paydaşı olduğunu kaydederek, "Gözümüz her daim devleti zarara uğratan firmaların üzerlerinde" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan, Adana Defterdarlığı'na Atanan Ahmet Balıkcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaret sırasında, Balıkcı'ya yeni görevinde başarılar dileyen DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, DAİMFED ve Defterdarlık işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Sektörümüzün içinde bulunduğu zorlukları dikkate aldığımızda, Adana defterdarlığına yeni atanan Ahmet Balıkcı'nın sektörümüzün darlığını ve varlığını çok iyi bilen bir üstat olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Çünkü inşaat sektöründe ekonomik anlamda yara alan bir müteahhitin tek başına ekonomik zorluğundan bahsetmiyoruz. Bunun arkasından sürüklediği diğer sektörlerinde zarar görmesi, ekonomiye silsile yoluyla zarar vermekte. Bu zararları da karşılamak mümkün olmuyor. Bunun için yeni ismiyle Defterdarlık, eski ismiyle Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm sektörlerde olduğu gibi sektörümüzün en önem verdiği kurumlardan bir tanesi. Müteahhitlerin sürekli borcu yoktur belgelerine ihtiyacı olduğu için, borçsuz devam ediyoruz, devam etmek zorundayız. Adana sıralamasında da sıralamaya giren üyelerimiz mevcut. Bu anlamda Adana defterdarımızın sektörümüze bakış açısının ne kadar olumlu olduğunu biliyoruz. Defterdarımız Ahmet Balıkcı'ya görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"Gözümüz her daim devleti zarara uğratan firmaların üzerlerinde"

DAİMFED'in yapmış olduğu başarılı çalışmalarla inşaat sektörünün dağınıklığını giderdiğini ifade eden Adana Defterdarı Ahmet Baklıkcı, "Bölgede sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayan böyle bir federasyonun ilk oluşu, beni ve kurumumuzu gururlandırmıştır. Bizler müteahhitlik sektörünü yıllardır bilen ve bu sektörün şu anda ne kadar önemli işlere imza attığını özellikle deprem felaketlerinden sonra gördük. DAİMFED'in tüm üyelerinin TOKİ aracılığıyla depremzedelere hizmet ettiğini görüyoruz ve kendilerini kutluyoruz. Maliye mükelleflerin korkulu rüyası değil, bir paydaşıdır. Dikkatli çalışan firmalara her zaman kapımız açık. Ama gözümüz her daim devleti zarara uğratan firmaların üzerlerinde bunu bilmelerini istiyoruz. Bizler Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Adana'daki tüm sektörlere olduğu gibi, inşaat sektörüne de ilgi gösteriyoruz. Mükellefler var olacak ki, devletler de varlığını devam ettirecek. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini yapmış olduğu başarılı çalışmalardan ötürü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - ADANA