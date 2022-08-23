"Star Flyer" Bodrum Limanına yanaştı - Son Dakika
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"Star Flyer" Bodrum Limanına yanaştı

23.08.2022 14:59
"Star Flyer" Bodrum Limanına yanaştı

Malta bayraklı "Star Flyer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Star Flyer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Rodos Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 72 metrelik "Star Flyer"de çoğunluğu ABD, İngiliz ve Almanya'dan 127 yolcu ile 72 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Dalyan Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Malta, Muğla, Star, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Star Flyer' Bodrum Limanına yanaştı - Son Dakika

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