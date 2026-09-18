Manavgat'ta perşembe pazarı turist akınıyla esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Manavgat'ta perşembe pazarı turist akınıyla esnafın yüzünü güldürdü

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Manavgat\'ta perşembe pazarı turist akınıyla esnafın yüzünü güldürdü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde perşembe pazarı, yağışlı hava nedeniyle otellerden şehir merkezine inen turistlerin yoğunluğuyla sezonun en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Sezon boyunca beklediği hareketliliği bulamayan pazar esnafı, gün boyu süren bu yoğunluktan memnun kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde perşembe pazarı, sezonun en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Yağışlı havanın etkisiyle otellerden şehir merkezine akın eden turistler pazarda yoğunluk oluştururken, hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

Manavgat'ta sonlarına yaklaşılan turizm sezonu esnafın beklentilerini karşılamazken, ilçede etkili olan yağışlı hava perşembe pazarında hareketliliğe neden oldu. Side başta olmak üzere Çolaklı, Kumköy, Evrenseki, Gündoğdu, Kızılağaç ve Kızılot bölgelerindeki otellerde konaklayan çok sayıda turist, yağışlı havayı şehir merkezinde alışveriş yaparak değerlendirdi. İlçenin ikinci büyük pazarı olan perşembe pazarında sabahın erken saatlerinde başlayan turist yoğunluğu, havanın kararmasına kadar devam etti. Tezgahları gezen turistlerin alışveriş yaptığı, çok sayıda turistin ellerindeki dolu poşetlerle otellerine döndüğü görüldü. Sezon boyunca beklediği hareketliliği bulamayan pazar esnafının yaşanan yoğunluktan memnun olduğu gözlendi.

"Bir buçuk iki ay böyle iş yaparsak esnafımızın yüzü gülecek"

Manavgat Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan, turizm sezonunun esnaf açısından sıkıntılı geçtiğini belirterek, kalan dönemde yaşanacak benzer yoğunluğun esnafa nefes aldıracağını söyledi. Doğan, "İnşallah nasibimiz varsa daha da güzel olacak. Sezon sonu bir buçuk, iki ay şöyle güzel bir iş yaparsak esnafımızın yüzü gülecek. Gerçekten sezonumuz sıkıntılı geçti. Ama şükürler olsun, bu günü aratmasın inşallah Mevlam. Gayet güzel bir gündü. Esnafımıza, gelen turistlere güler yüzlerini esirgemedikleri, Türk misafirperverliğini en güzel şekilde gösterdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün gelen tekrar gelir diye umut ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
ManavgatAntalyaEkonomituristYaşamSon Dakika

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