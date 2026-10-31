Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü uzmanı erken budamayı önermedi, şubat ortası dedi

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Sacit İnan, bağcılara kış budamasını erken yapmamaları uyarısında bulundu. Asmanın yapraklarını tamamen döküp uyku dönemine girmesinin ardından budanması gerektiğini belirten İnan, Manisa için şubat ayı ortalarını işaret etti. İnan, doğru budama zamanının gelecek sezonun verimini ve asmaların hastalıklara karşı direncini doğrudan etkilediğini söyledi.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yetiştirme Tekniği Bölümü Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Sacit İnan, hasat sonrasından kış budamasına kadar bağlarda yapılması gereken çalışmalar ve doğru budama teknikleri hakkında üreticilere bilgi verdi. Geride kalan sezonda yüksek rekolte elde edildiğini belirten İnan, her sezonun bitişinin aynı zamanda yeni bir üretim sezonunun başlangıcı olduğunu vurguladı.

Hasat sonrasında asmanın köklerinin kendi gelişimi için çalışmaya başladığını ifade eden İnan, bu dönemde bitkinin desteklenmesi amacıyla bazı uygulamaların yapılabileceğini kaydetti.

Budama öncesi bağlarda yapılması gerekenler

Yağış almayan ve geçirgen toprak yapısına sahip bölgelerde bir veya iki defa düşük miktarda sulama yapılabileceğini belirten İnan, sıra aralarında bir boş bir dolu olacak şekilde dip kazan ve subsoiler gibi aletlerle derin sürüm yapılmasını önerdi. Bağlarda yüzde 2-3'lük bordo bulamacı ve kükürt uygulaması yapılabileceğini aktaran İnan, ölü kolların, külleme belirtileri görülen sürgünlerin ve hastalıklı salkımların kesilerek bağdan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Asma gövde hastalıkları arasında yer alan kav, kangren ve geriye ölüm belirtileri görülen asmaların işaretlenmesini isteyen İnan, Empoasca ve thrips gibi zararlıların yaşam alanlarını ortadan kaldırmak için kabuk soyma işleminin yapılmasını önerdi. Ayrıca traktör ve tarımsal ekipmanların bakım ve onarımlarının, pülverizatörlerin meme değişimi ve basınç kontrollerinin bu dönemde tamamlanması gerektiğini ifade etti.

"Asma uykuya yatmadan kesinlikle budama yapılmamalı"

Kış budamasının gelecek sezon alınacak ürün miktarını, asma üzerinde bırakılacak çubuk sayısını ve sezon boyunca yapılacak tarımsal faaliyetleri doğrudan etkilediğine dikkat çeken İnan, en önemli konunun doğru budama zamanı olduğunu belirtti.

İnan, "Asma, yapraklar tamamen döküldükten, çubuklar kahverengileştikten yani uykuya yattıktan sonra budanır. Asma uykuya yatmadan önce fotosentez yapmaya ve beslenmeye, karbonhidrat ve nişasta biriktirmeye devam ettiği için kesinlikle kış budaması yapılmamalıdır. Bu dönemde biriktirilen karbonhidrat ve nişasta asmanın kış soğuklarına, ilkbahar geç donlarına ve gelecek sezonda hastalıklara dayanımında çok önemli rol oynar" dedi.

Asmaların uykuya yatmasının ardından hemen budanmasının da sakıncalı olabileceğini belirten İnan, erken budanan asmaların erken uyanarak ilkbahar geç donlarından daha fazla zarar görebileceğini ifade etti. Budama kesiklerinden hastalık girişinin erken budanan asmalarda daha uzun süre devam ettiğini kaydeden İnan, budamanın uyanmaya yakın yapılması durumunda ise 'ağlama' olarak bilinen su kaybının yaşanabileceğini söyledi.

Manisa'da budama için en uygun dönemin şubat ayı ortaları olduğunu belirten İnan, bağın büyüklüğü ve işçi temininin de çalışma takviminde dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"En ideali 6-7 ürün çubuğu bırakmak"

Budamada asma üzerinde bırakılacak çubuk sayısının da verim açısından büyük önem taşıdığını belirten İnan, araştırmalara göre en uygun uygulamanın 6-7 ürün çubuğu bırakmak olduğunu söyledi.

İnan, sofralık üzüm yetiştiriciliğinde her ürün çubuğunda 10-12, kurutmalık üzüm yetiştiriciliğinde ise 14-15 göz bırakılması gerektiğini ifade etti. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde dip gözlerin verimsiz olduğuna dikkat çeken İnan, göz sayısını azaltıp çubuk sayısını artırmanın doğru bir uygulama olmadığını kaydetti.

Fazla çubuk bırakılmasının sürgünlerde sıkışıklığa, havalanma ve güneşlenmenin azalmasına neden olacağını belirten İnan, bunun hastalıkların şiddetini ve ilaç masraflarını artırabileceğini dile getirdi.

Her asmanın gelişimine göre çubuk sayısının belirlenmesi gerektiğini söyleyen İnan, kalın ve boğum araları geniş çubuklara sahip asmalarda sayının artırılabileceğini, ince ve zayıf çubuklarda ise azaltılması gerektiğini ifade etti.

Budama sırasında her ürün çubuğu için mümkünse 2-3 gözlü yedek çubuk bırakılmasını öneren İnan, ürün çubuklarının alt tele ve asmanın iki yanına dengeli şekilde bağlanması gerektiğini belirtti.

Budama sonrası hastalık uyarısı

Budama sonrasında asmalarda açılan yaraların ahşap koruyucu veya aşı macunuyla kapatılmasını öneren İnan, asmalara yüzde 4'lük bordo bulamacı uygulanması gerektiğini söyledi. Hastalıklı budama artıklarının bağdan uzaklaştırılarak imha edilmesinin önemine dikkat çeken İnan, özellikle kav hastalığının budama aletleriyle sağlıklı asmalara bulaşabileceğini belirtti.

İnan, hastalıklı asmaların budanırken en sona bırakılması veya asmadan asmaya geçerken budama aletlerinin dezenfekte edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.