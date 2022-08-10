Manisa'da kırsal kalkınmaya yönelik destekler artarak devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerinin artarak devam ettiğini söyledi. Bu yıl tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik 70 milyon TL'lik bütçe ayırdıklarını vurgulayan Başkan Ergün, sulama desteklerinden hayvancılığa, zeytin kasası dağıtımından sulama kooperatiflerine desteğe kadar yeni çalışmaların da bir bir hayata geçmeye başladığını dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ve hayvancılığa önemli destekler verdiklerini belirten Başkan Ergün, "Bu yıl, 70 milyon liranın üzerinde bir kaynak ayırdık. Üreticilerimizin belirli zamanlarda ihtiyaç duyduğu ve kişisel olarak satın alındığında maddi yük oluşturacak makine ve ekipmanları da envanterimize dahil ediyoruz. Selendi ilçemize 5 tonluk çiftlik gübresi dağıtma makinesi, Demirci ilçemize seyyar tohum eleme makinesi ve Kula ilçemize seyyar Koyun Yıkama Makinesini teslim ettik. Allah nasip ederse Çarşamba günü Ahmetli ilçemize de ultrasonik sensörlü 2 tonluk ilaçlama makinesini teslim edeceğiz. Bunlara ek olarak Akhisar ilçemize gübre dağıtma makinesi ve Köprübaşı, Gördes ve Demirci ilçelerimizde ortak kullanılmak üzere koyun yıkama makinesi alacağız. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Su deposu ve sulama havuzları geliyor

İlçelerde tarımsal su deposu ve sulama havuzu yapacaklarını da ifade eden Başkan Ergün, "Bugün itibariyle ihalesi gerçekleştirilen çalışmamızda Alaşehir ilçemiz Şahyar ve Akhisar ilçemiz Çobanhasan mahallelerimize 300 metreküplük betonarme su deposu kazandıracağız. Demirci ilçemiz Mahmutlar, Sayık ve İmrenler, Kırkağaç ilçemiz Halkaavlu ve Kula ilçemiz Emre Mahallesi'ne de 100 ve 200 metreküplük üstü açık tarımsal sulama havuzu yapacağız" dedi.

Sulama kooperatiflerine 9,5 milyon TL'lik destek

Tarımsal sulama noktasında Salihli ilçesi İğdecik, Alaşehir ilçesi Çavuşlar ve Azıtepe, Sarıgöl ilçesi Alemşahlı ve Avşar mahallelerinde bulunan 5 kooperatife 6 adet tarımsal sondaj desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Ergün, "Bu çalışmamızın da ihale sürecini hayırlısıyla başlattık. Bunun yanı sıra ilimiz genelindeki 26 kooperatifimize vereceğimiz ve kendi uhdemizde kullanacağımız 48 bin metre sulama borularımız da geldi. Toplamda 32 mahallemizdeki üreticilerimizin faydalanacağı bu hizmetimize yaklaşık 9,5 milyon lira bütçe ayırdık. Eylül ayında sulama borularının dağıtımına başlıyoruz" dedi.

Zeytin üreticisine 72 bin adet zeytin kasası

Zeytin üreticilerine yönelik zeytin kasası desteğinde bulunacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Biliyorsunuz, zeytin üreticilerimize yüzde 100 hibe desteğiyle 60 bin adet zeytin kasası dağıtacaktık. Hemşerilerimizden gelen talep üzerine ihalemizde keşif artışı yaparak bu sayıyı 72 bine çıkarttık. Kasaların üretimine başlandı. İnşallah, kasaların dağıtımına Eylül ayının başında başlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA