Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Kurbanlık Hayvan Borsası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Kurbanlık Hayvan Borsası'nı Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hayvan satışlarını ziyaret etti ve pazarlıklara eşlik etti.

13.06.2024 16:24
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kurbanlık hayvan satışlarının gerçekleştirildiği Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret etti. Kurbanlık hayvan satıcıları ve kurbanlık almak isteyen Manisalılarla bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, kurbanlık pazarlıklarına da eşlik etti.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kent merkezinde bulunan Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hayvan satışları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ile birlikte hayvan satışlarının gerçekleştirildiği Hayvan Borsası'nı ziyaret etti. Farklı şehirlerden ve Manisa'nın ilçelerinden gelen kurbanlık hayvan satıcılarına bereketli satışlar dileyen Başkan Ferdi Zeyrek, taleplerini de dinledi. Başkan Ferdi Zeyrek, kurbanlık havyan satın almak için Canlı Hayvan Borsası'na gelen Manisalılarla da bir sohbet etti. Kesilecek kurbanların kabul olmasını da temenni eden Başkan Zeyrek, inceleme esnasında karşılaştığı kurban pazarlığına da eşlik ederek, satıcı ve alıcının anlaşmasını sağladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Kurbanlık Hayvan Borsası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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