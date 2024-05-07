Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı ve Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı ve Yönetimini Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı ve Yönetimini Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Zeyrek, üreticiye destek için altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtirken, mahsulün toprakta kalmaması ve çiftçinin zenginleşmesi için planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

07.05.2024 09:53  Güncelleme: 10:08
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Zeyrek, üreticiye destek için altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtirken, mahsulün toprakta kalmaması ve çiftçinin zenginleşmesi için planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Başkan Zeyrek, "Tarım, şehrimizde olmazsa olmaz. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin sorunlarını siz de çok iyi biliyorsunuz. Yılda bir kere 250 liralık kelter vermek, seçim döneminde makine vermek, maalesef üreticiye destek değil. Üreticiye destek için altyapı çalışmalarına başladık. Onunla birlikte Gediz Tarımı Geliştirme Merkezi diye bir merkez kuracağız. 17 ilçede bu merkezi oluşturacağız. Ziraat mühendislerimiz ücretsiz toprak analizleri yapacak. Erken uyarı sistemi ile oradaki çiftçileri uyaracak. Hangi zamanda hangi ilaçlar atılacak, danışmanlık hizmeti verecek. Bir de toprakta kalan mahsulü satacak yeni pazarlar bulacağız. Kimsenin mahsulünün toprakta kalmaması gerekiyor, benim en büyük hayalim bu. Çuvaldaki üzüm para yapmıyor, o kuru üzümü 20-30 gramlık poşetlere koyduğunuz zaman katma değerli hale geliyor. Çiftçiyi zenginleştirmek lazım. 5 yıllık süreçte buna yönelik işletmeler kuracağız. Bu tesislere kooperatifler aracılığıyla çiftçiler sahip olacak. Sahibi bir tane şahıs ya da Manisa Büyükşehir Belediyesi olmayacak. Çiftçi hem üretirken, hem satarken kazansın. Bunları yapmak için göreve geldik. Bir kuruşun peşinden koşacağız, ne yiyeceğiz, ne de yedireceğiz. O adaleti ortaya koyacağız. Allah'ım inşallah bizlere yardımcı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı ve Yönetimini Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı ve Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
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