Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Pazarcı Esnafıyla Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Pazarcı Esnafıyla Görüştü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Pazarcı Esnafıyla Görüştü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Pazarcı esnafının sorunlarını bildiklerini dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, hayata geçirilmesi planlanan yeni pazaryeri projeleri ile ilgili de bilgiler aktardı.

30.05.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Pazarcı esnafının sorunlarını bildiklerini dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, hayata geçirilmesi planlanan yeni pazaryeri projeleri ile ilgili de bilgiler aktardı.

Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ziyarette bulundu. Başkan Ferdi Zeyrek'e görevinde başarılar dileyen Oda Başkanı Destan Bulgay, "Her zaman senden o yakınlığı görmüş insanlarız, seni yakinen tanıyan insanlarız. O yüzden biraz geç oldu ama bilerek son zamana bıraktık. Hem rahat rahat kendimizi anlatalım hem de senin başının kalabalığı gitsin istedik. Özellikle seninle tanışıp randevuya katılabilmek için tüm arkadaşlarım sabırsızlandı. Sana karşı özel bir sevgileri var" ifadelerini kullandı.

"Pazaryerleri konusunda çok geride kalındı"

Pazaryerleri konusunda çok geri kalındığını dile getiren Oda Başkanı Destan Bulgay, "Belki Manisa'nın nüfusu arttı ama özellikle kendi sektörümüzle ile ilgili Türkiye'nin daha küçük şehirlerinden bile gerideyiz. Nevşehir 2009'da çocuk emzirme ünitesi olan kapalı pazaryeri yapmışken biz hala üzerimize yağmur yağmasın diye, nasıl korunuruz diye düşünüyoruz. Kadın tuvaleti yok. Bugüne kadar düşünülmemiş ama sizle beraber inşallah bunları yapacağız" dedi.

Başkan Zeyrek pazaryeri projesini anlattı

Manisalılara mahcup etmemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek ise, "Görevimiz başlayalı yaklaşık 2 aylık bir süre oldu. Sizlerin de sorunlarını biliyoruz. Seçim döneminde birlikteydik, her şeyden önce kaç yıllardır birlikteyiz. İnşallah en kısa sürede sorunları çözeceğiz" dedi. Ziyarette hayata geçirilmesi planlanan yeni pazaryeri projeleri ile ilgili de görüşmelerde bulunuldu. Eski garajın olduğu bölgede kapalı pazaryeri yapma hedefinin olduğunu kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, "Sizin de öngörünüz doğrultusunda altı otopark, üstü pazaryeri ve ortada meydanı olacak. Bir de Atatürk ortaokulu tarafına da bir tane kültür merkezi projemiz var. Umarım en kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Nitelikli pazaryerleri yapmak gerekiyor"

Ziyarette daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi arasında protokolü imzalanan pazaryeri projesiyle ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Pazar esnafının görüşlerinin önemine vurgu yapan Başkan Ferdi Zeyrek, "Birlikte inceleyelim projeyi. Sonuçta orada siz yaşıyorsunuz. Ben Mimar gözüyle bakarım ama sonuçta tezgah araları, su tesisatları, hatta buradaki kapalı pazaryerine çekebilirsek doğalgaz sobasına kadar çekelim, kışın esnaf da üşümesin vatandaşlar da üşümesin istiyoruz. Böyle nitelikli pazaryerleri yapmak gerekiyor. Ben de pazara devamlı kendim çıkıyorum. Eşim ve çocuklarımla çok seviyorum pazardan alışveriş yapmayı. Hem siz rahat edin hem de vatandaşlarımız rahat etsin" dedi.

Gezici kreş projesini anlattı

Pazaryerleri için gezici bir kreş projesinin de olduğunu kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, "Manisalılar pazara geldiklerinde çocuklarını 2 saatliğine bize emanet edebileceği ya da özellikle köylü pazarında çok oluyor, küçücük çocuklarını bırakacakları yerleri olmayan pazarcı esnafımızın çocuklarına biz bakalım istiyoruz belediyenin kreşlerinde" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Pazarcı Esnafıyla Görüştü - Son Dakika

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