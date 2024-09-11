Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir mezbahası ve otogar işyerlerini bedelsiz olarak tahsis etti

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir mezbahası ile ilçe otogarında bulunan işyerlerini 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Alaşehir Belediyesi'ne tahsis etti. Bütün şehir halinde Manisa'ya hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Başkan Ferdi Zeyrek'e Alaşehir halkı adına teşekkür etti.

Alaşehir'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan mezbaha ile ilçe otogarında yer alan işyerleri, Alaşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Tahsis protokolüne Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu imza attı. Mezbaha ve otogarda bulunan işyerlerinin 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Alaşehir Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirten Başkan Zeyrek, "Alaşehir'deki otogar dükkanlarının devri konusunda daha önce fikir birliğine varmıştık. Şimdi de Ahmet Öküzcüoğlu başkanımla protokolü imzaladık. Protokolümüzün Alaşehir ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu teşekkür etti

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da, Başkan Ferdi Zeyrek'in kendilerine her konuda yardımcı olduğunu söyledi. Başkan Öküzcüoğlu, "Artık küçük şehir, büyükşehir yok. Bir bütün şehir halinde Manisa'mıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Mezbaha konusunda, 30 tane dükkan konusunda ve antik tiyatro kazı çalışmamız konusunda ortak hizmet protokolleriyle bize destek oldular. Kendilerine Alaşehir halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA