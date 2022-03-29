Manisa CBÜ personelini sevindiren imza - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa CBÜ personelini sevindiren imza

29.03.2022 16:41
Manisa CBÜ personelini sevindiren imza

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı, sendika üyesi çalışanlar adına 2022 yılında alacakları ücret, ikramiye ve sosyal haklarında toplu iş sözleşmesi ek protokolü ile iyileştirme yapılmak üzere bir araya geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı, sendika üyesi çalışanlar adına 2022 yılında alacakları ücret, ikramiye ve sosyal haklarında toplu iş sözleşmesi ek protokolü ile iyileştirme yapılmak üzere bir araya geldi.

MCBÜ ile Hizmet İş Sendikası arasında yapılan ek protokol ile MCBÜ personelinin gelirlerinde iyileştirme yapıldı. Ek protokol imza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat, "Başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışlar, emeğinden başka hiçbir geliri olmayan üyelerimizin satın alma gücünü geriletmiştir. Bu sebeple üyelerimizin ücret, ikramiye ve sosyal haklarında iyileştirme yapılması hususunda üniversitemize ek protokol talebinde bulunduk. Karşılıklı mutabakatlar ve rektörümüzün üstün gayretleri sonucunda ek protokolümüzü imzaladık. Görüşmeler neticesinde alınan sonuçlarla üyelerimizin mutlulukları bizleri de sevindirmiştir. Bu süreçte emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç olmak üzere Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Sayın Bora Canbula, idari kadro mensupları ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

İmza töreni sonrasında ek protokolün hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ise şeffaf ve samimi bir şekilde karşılıklı hassasiyetler dikkate alınarak imza aşamasına gelen görüşmeler nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Ataç, "Çok şükür ki temsilcilerimizle, sendika başkanımız Okan Polat ve Genel Sekreter Vekilimiz Doç. Dr. Bora Canbula'nın yürüttüğü çalışmalar nihayete kavuştu. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel imkanlarla beraber oluruz. Birbirini tamamlayan bir ekiple, sizlerle çalışıyor olmaktan ben, çok mutluyum. Bu kurum her zaman size vefalı olmuştur. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte görürüz" diye konuştu.

Ek protokol imza törenine; Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Bora Canbula, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mansur Bilgin, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Ertaş, Personel Daire Başkanı Murat Öngel, Avukat Raif Horata, işyeri temsilcileri Mustafa Beyazbulut ile Musa Güler katıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Down sendromlu Gülce'nin hayalini podyumda gerçekleştirdiler Down sendromlu Gülce'nin hayalini podyumda gerçekleştirdiler Park halinde çalınan sepetli motosikleti, jandarma buldu Park halinde çalınan sepetli motosikleti, jandarma buldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Hizmet İş Sendikası, Sendika, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa CBÜ personelini sevindiren imza - Son Dakika


Son Dakika
16:43 İki aile sokak ortasında birbirine girdi: 1'i ağır 9 kişi yaralandı
16:41 Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
15:58 Vefat eden hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Sağlık Bakanı Koca isyan etti
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:02:20. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa CBÜ personelini sevindiren imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement