Manisa'da 12 bin 500 dekar arazi modern sulamayla tanışacak

Manisa'da bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi sözleşmeleri imzalanmaya başladı. 2022 yılında Modern Bireysel Basınçlı Sulama Sistemlerine yüzde elli hibe desteği sağlanacağını söyleyen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdürü Öztürk; "2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onaylanan 121 adet Modern Bireysel Basınçlı Sulama Projesi uygulaması sonucunda yaklaşık 12 bin 500 dekar arazi Modern Basınçlı Sulama Sistemine kazandırılmış olacaktır. 121 adet projenin uygulanması sonunda çiftçilerimize yüzde 50 hibe çerçevesinde toplam 10 milyon 813 bin 439 TL ödeme yapılacaktır" dedi.

Modern Bireysel Basınçlı Sulamada yüzde 50 hibe desteklerinin 2023-2024-2025 yıllarında da devam edeceğini belirten Öztürk, "Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hibe Programı ile 2022 yılında hibe almayı hak kazanan çiftçilerimizin listesi İl Müdürlüğümüz web sitesi 'Duyurular' kısmında ilan edilmiş olup, 10 Haziran 2022 tarihinden itibaren, 30 Haziran 2022 mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'ne gelerek sözleşme imzalaması gerekmektedir. Suyun öneminin her geçen gün giderek artığı dünyamızda, bitkinin ihtiyacı olan suyu, ihtiyacı olduğu zamanda vermek için mutlaka Modern Basınçlı Sulama Sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. İl Müdürlüğü olarak amacımız, İlimizde sulamanın randımanlı yapıldığı sulanan arazi miktarını arttırarak su tasarrufu yapmak ve daha fazla arazinin sulanmasını sağlamaktır. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçimizin her an hizmetindeyiz. Konu hakkında bilgi almak isteyen yatırımcılarımız Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüzde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimine bizzat başvurarak veya 231 46 05 (dahili 193) numaralı telefonu arayarak gerekli bilgileri alabileceklerdir" ifadelerini kullandı. - MANİSA