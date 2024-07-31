Manisa\'da 15 Bin 828 Kişi İşe Yerleştirildi

Ekonomi

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Enver Ünlü başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yılın ilk altı aylık döneminde kamu ve özel sektörde 15 bin 828 kişinin işe yerleştirildiği kaydedildi.

Vali Enver Ünlü başkanlığında Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 yılı 3. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Enver Ünlü, toplantının il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsadığını ifade etti.

Toplantıda Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, kurumun 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerine sunum eşliğinde bilgi verdi.

Kamu ve özel sektörde 15 bin 828 kişi işe yerleştirildi

Buna göre 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 37 bin 535 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiği, 7 bin 742 işyeri ziyareti gerçekleştirildiği, kamu ve özel sektörde toplam 15 bin 828 kişinin işe yerleştirildiği bilgisi verildi. Yine aynı dönemde iş kulübü iş ve meslek danışmanları tarafından 35 grupta 494 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında eğitimler düzenlendiği, meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 121 eğitim kurumunun ziyaret edildiği, 9 bin 537 kişiye eğitim verildiği kaydedildi.

Ayrıca Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi kapsamında 23 firma ile protokol imzalandığı ve 57 kişinin bu projeden faydalandığı aktarıldı.

Kurumun İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 51 programın açıldığı, 152 kişinin söz konusu programlar kapsamında işbaşında yetişmesi ve meslek edinmesinin sağlandığı, katılımcı zaruri gider ödemesi ve genel sağlık sigorta primlerinin karşılanması kapsamında 9 milyon 949 bin 905,90 TL. destek sağlandığı ifade edildi. İşsizlik ödeneğinden ise 6 bin 32 kişi yararlandığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları" temalı iş birliği protokolü sonrası söz konusu protokolün sahaya etkin bir şekilde yansıtılması amacıyla Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Toplantıda Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından çeşitli eğitim kurumlarına ve eğitim programlarına dönük süreçler, yapılan iş ve işlemler hakkında sunum gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim ve istihdam ilişkisi çerçevesinde mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin daha nitelikli yetiştirilmesi ve mezuniyet sonrası kendi alanlarında istihdama katılmaları ile ilgili hususlarda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına ŞÖNİM Kuruluş Müdür V. Cemile Erkara tarafından yapılan sunumda ise kurul üyelerine 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantı ilgili hususlarda bilgi alışverişinde bulunulması ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. - MANİSA