Manisa\'da 61 milyar TL\'lik 422 kamu yatırım projesi yürütülüyor

12.01.2026 19:36  Güncelleme: 19:39
Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda 422 kamu yatırım projesi değerlendirildi. Toplam yatırım bedeli 61 milyar 194 milyon TL olan projelerin durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Manisa'da yürütülen yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen 2026 Yılı İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, Manisa genelinde toplam bedeli 61 milyar 194 milyon TL olan 422 kamu yatırım projesinin yürütüldüğü açıklandı. Toplantıda konuşan Vali Vahdettin Özkan, şehrin kalkınmasına katkı sağlayan kamu yatırımlarının etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için güçlü bir koordinasyon anlayışıyla çalışıldığını vurguladı. Vali Özkan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Şehrimizin mevcut potansiyelini daha ileriye taşımak için devletimizin tüm imkanlarıyla çalışmalarımız devam ediyor. Kamu yatırımlarında başarı; doğru planlama, etkin takip ve kurumlar arası koordinasyon ile mümkündür. 2026 yılı yatırım döneminde de Manisa'mıza değer katacak projeleri hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

422 proje, 61 milyar TL'lik kamu yatırımı

Vali Özkan, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla Manisa'da yürütülen 422 kamu yatırım projesinin 283'ünün yatırımcı kamu kuruluşlarına, 139'unun ise belediyelere ait olduğunu belirtti. Yürütülen projelerin toplam yatırım bedelinin 61 milyar 194 milyon TL olduğunu ifade eden Vali Özkan, şu bilgileri paylaştı: "Bu projeler için önceki yıllarda toplam 9 milyar 679 milyon TL harcama yapılmış, 2025 yılı için ise 15 milyar 623 milyon TL ödenek ayrılmış ve ağırlıklı kısmı harcanmıştır"

Projelerin mevcut durumuna da değinen Vali Özkan, 181 projenin tamamlandığını, 167 projenin devam ettiğini, 9 projenin ise ihale aşamasında bulunduğunu açıkladı.

Toplantıda 2025 yılına ilişkin genel bir değerlendirme de yapan Vali Özkan, kamu yatırımlarındaki ilerlemelerin Manisa'nın sürdürülebilir kalkınması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. 2026 yılı hedefleri kapsamında ise kamu yatırımlarında etkinlik ve verimliliğin artırılması, projelerin zamanında tamamlanması ve vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacak çalışmaların planlanmasının önemine dikkat çeken Vali Özkan, "Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Küresel rekabet gücümüzü yükseltmek için üretim altyapımızı güçlendirirken, bu süreçte mekansal ve çevresel açıdan ilçelere yayılan organize sanayi bölgelerini önemsiyoruz. Çevre değerlerini koruyan bir kalkınma anlayışıyla hareket ediyor, IRAP kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla Manisa'yı afetlere karşı daha dirençli hale getiriyoruz. Turizm Master Planı doğrultusunda ise şehrimizin turizm potansiyelini sürdürülebilir şekilde geliştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Toplantı, Vali Özkan'ın değerlendirmelerinin ardından kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri tarafından yapılan sunumlarla devam etti. Sunumlarda devam eden yatırımlar hakkında bilgi verilerek, koordinasyon gerektiren hususlar ele alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA

