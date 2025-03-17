Manisa\'da Altyapı Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalılara altyapı hizmetlerini eksiksiz bir şekilde ulaştırmak için kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Alaşehir ilçesini ziyaret ederek, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz hizmet ulaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, MASKİ Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile birlikte Alaşehir ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu ziyaret eden Doç. Dr. Avşar, belediyelerle yapılan iş birliğinin ilçelerdeki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesindeki önemine dikkat çekti. Öküzcüoğlu ve Avşar, ilçede yapılan çalışmalar ve devam eden yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

"Hedefimiz altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 17 ilçede titizlikle çalıştığını söyleyen Özgür Avşar, "Manisa'nın altyapı adına hiçbir sorun yaşamaması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Altyapı sistemlerinin eksiksiz ve sorunsuz işlemesi, tüm ilçelerimizdeki çalışmalarımızın temel amacını oluşturuyor. Bu ilçelerimizde yürüttüğümüz çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Belediyelerimizle istişareler halinde ihtiyaç odaklı iş birliklerimizle sorunlara daha hızlı ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'nun da destekleriyle ilçemizde oluşan altyapı sorunlarını çözme adına projeler geliştirerek hayata geçiriyoruz. İlçemizde 200 Milyon TL yatırımla 17 kilometrelik çelik içme suyu hattı ile 7 bin 500 tonluk depo inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor" dedi. - MANİSA