Sarıgöl\'de Devasa Üzüm Salkımları ve Bahşiş Geleneği

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devam eden üzüm hasadında kesim yapan tarım işçileri her biri 2-3 kilogram gelen devasa üzüm salkımları ile hatıra fotoğrafı çektirirken, bağ sahibi tarafından işçi bahşişle ödüllendiriliyor.

Üzüm bağlarında ender olarak görülen devasa doğal üzüm salkımları ilgi odağı olurken tarım işçileri de bağın bereketi olarak bağ sahibi tarafından bahşiş verilerek ödüllendiriliyor.

Bu tür olayların bağlarda gelenek olduğunu ifade eden tarım işçisi Ramazan Karahan, "Üzüm hasadı zamanı her yıl bağlarda kesim yapılırken 2-3 kilogram gelen üzüm salkımları bağın bereketi olarak bağ sahibine gösterilir. Bag sahibi de gönlünden kopan parayı işçiye bahşiş olarak verir. Bu sadece salkımda olmaz ikiz olan üzüm salkımlarında da olur. Gelenek haline geldi." dedi.

Uzmanlar ise bir üzüm salkımının ortalama 600 gram ile 1.800 gram arasında geldiğini ifade etti. - MANİSA