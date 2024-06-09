Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dolu yağışı sonrası üzüm bağlarında hasar tespit çalışmaları başladı

Ekonomi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı sonrası üzüm bağlarında hasar tespit çalışmaları başladı.

Alaşehir'de dün saat 18.00 sıralarında aniden bastıran yağmurla karışık dolu yağışı üzüm bağlarında zarara neden oldu. Tepeköy, Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Caberkamara, Ilgınköy, Çakırcaali, Sobran mahallelerinde etkili olan yağışta 20 bin dekar alan zarar gördü. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü zarar tespit çalışmalarına başladı. Çiftçiler bağlarında kırılarak devrilen bağ direklerini onarım çalışması yaparken, bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının ertelenmesini istedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç beraberinde Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedai Kozan ile birlikte zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Mahalle kahvehanesinde çiftçileri dinleyen Mücahit Arınç, üzüm bağında yaptığı açıklamada, "Manisa'mızın üzüm ve bağcılık noktasında en önemli ilçelerinden Alaşehirin Killik Mahallesi'ndeyiz. 8 Haziran günü maalesef her yıl mutat olarak yaşadığımız bir durumu dün de yaşadık. Küresel ısınmanın getirdiği zorluklardan birisi de maalesef iklimlerin artık değişmesi, aşırı sıcakların ve doğal afetlerin başımıza gelmesi. Dün de dolu hadisesi yaşandı ve burada 7 mahallede yaklaşık 20 bin dekar bağ alanını çok ciddi manada etkiledi. Kaymakamımız, il tarım müdürümüzle beraber üreticilerimize birlikteyiz. Durum tespitimizi yaptık. Manisa bu anlamda çok önemli bu bereketli topraklarında bu mahsulü en güzel şekliyle sofralara ihracat olarak da dış piyasalara gitmesi en büyük arzumuz. Yaşanan olaylarda bize düşen yaraları birlikte sarmak. Devletimiz olarak durum tespitimizi yapacağız, çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Tarsim bölge müdürümüzle az önce konuştuk. Tarsim sigortası olan çiftçilerimizin öncelikle durum tespitlerini hızlı bir şekilde yapıp ondan sonra da maddi anlamda telafi edilmesini çalışacağız. Çiftçilerimizin geri kalan borçlarının ötelenmesi konusunda devletimizin başta tarım bakanlığımız olmak üzere değerlendirmesini yapacağız. Güvenlik tedbirleri olarak file örtüleme sistemleri, dolu savar bunlardan bazıları bunların getirisi götürüsü ve etkisinin ne olabileceği noktasında da hep birlikte değerlendirmelerimizi yapacağız. Önlemleri birlikte alıp, yaşanılan şeylerde de yaraları birlikte saracağız" dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak zarar tespit çalışmalarına başladık. Bağına sigorta yaptıran üreticilerimiz için de Tarsim yarından itibaren başlayacak ve bayrama kadar bitirecek. Tarsim sigortası olanları Tarsim, olmayanları da İlçe Tarım Müdürlüğü olarak bir tespit edeceğiz, kimse mağdur edilmeyecek. Dünyanın öyle bir yeni normali var. Hiç karşılaşmadığımız vakalarla karşılaşmadığımız zamanlarda karşılaşabiliyoruz. Bizim için elimizdeki en güçlü silahımız tarım sigortaları mekanizması. Bu mekanizmayı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bugün itibari ile tespit çalışmalarına başladık biz tespitleri yapıp, sizlerin taleplerini aldıktan sonra onları hem tarım kredi kooperatiflerine hem de bankaya göndereceğiz. Böylece borç erteleme süreci de başlamış olacak. Ancak zarar gören bağların bazı bakım işleri de var. Onları da ihmal etmeyelim. İlaçlamalarını, bordo bulamacı uygulamalarını ihmal etmeyelim. Çünkü bağları korumamız lazım. Şu anda hasar aldılar, yaralılar. Bu yaralarla ilgili hastalıklara maruz kalabilirler" dedi. - MANİSA