Manisa\'da elektrikli araçlar için güçlü altyapı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Manisa Enerji A.Ş. tarafından kurulan elektrikli araç şarj istasyonlarıyla kentte çevre dostu, güvenli ve erişilebilir ulaşım altyapısı hızla yaygınlaşıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım hedefleri doğrultusunda elektrikli araç şarj altyapısına yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Manisa Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kent genelinde kurulan elektrikli araç şarj istasyonlarıyla, vatandaşların temiz ve güvenli enerjiye erişimi kolaylaştırılıyor.

Şehrin farklı noktalarına yerleştirilen yeni nesil şarj istasyonları sayesinde elektrikli araç kullanıcıları araçlarını daha hızlı ve pratik şekilde şarj edebilirken, karbon salınımının azaltılmasına da önemli katkı sağlanıyor. Yapılan yatırımlar yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Manisa'nın geleceğin ulaşım altyapısına hazırlanmasına da imkan tanıyor.

Elektrikli araçların artık bir tercih değil, küresel ölçekte bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu dönüşümde öncü şehirlerden biri olmayı hedefliyor. Belediye, enerji verimliliğini artırarak kenti yarının teknolojilerine hazırlarken, önümüzdeki süreçte kent genelinde daha fazla şarj noktası kurmayı planlıyor.

Manisa'da güçlü bir elektrikli araç altyapısı

Manisa Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alper Ayan, Manisa'ya güvenli ve erişilebilir bir elektrikli araç altyapısı kazandırmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Kent genelinde şu an 6 farklı lokasyonda toplam 62 araç kapasiteli şarj istasyonunun hizmet verdiğini ifade eden Ayan, ilk şarj istasyonunun tam otomasyonlu otopark önüne kurulduğunu söyledi.

Hızlı şarj sistemleri sayesinde araçların 40-45 dakika içerisinde şarj edilebildiğini vurgulayan Ayan, "Şehrimizin dört bir yanını şarj istasyonlarıyla donatarak, geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç altyapısını hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bir yıl içinde 60'tan fazla cihaz kurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun destekleri bizleri cesaretlendiriyor. Manisa'ya hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MANİSA